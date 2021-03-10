Они приняли присягу члена ВCП / фото vru.gov.ua
Съезд судей Украины избрал трех членов Высшего совета правосудия.
Читайте такжеСБУ допросила Медведчука-источникОб этом сообщается на странице ВCП в Facebook.
Так, членами Высшего совета правосудия избраны Болотин Сергей Николаевич (судья Хмельницкого апелляционного суда), Салихов Виталий Валерьевич (судья Киевского апелляционного суда) и Сухов Валерий Григорьевич (судья Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда). Они приняли присягу члена ВСП.
В бюллетень для повторного тайного голосования, которое состоится 10 марта, включены:
- Панасюк Александр Сергеевич – судья Винницкого апелляционного суда;
- Плахтий Инна Борисовна – судья Луцкого горрайонного суда Волынской области.
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