Желания идти на выборы у меня нет - Гриценко

Гриценко подчеркнул, что его решение является "абсолютно взвешенным".

Лидер партии Гражданская позиция Анатолий Гриценко заявил, что больше не собирается баллотироваться в президенты Украины.

Он подчеркнул также, что не будет баллотироваться в парламент, пишет НВ.

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«Я скажу откровенно: желания больше идти на выборы у меня нет… Партия Гражданская позиция пойдет и на местные, и на парламентские выборы и вероятно на президентские выборы, и я их буду поддерживать, но я лично выдвигать свою кандидатуру планов не имею», — сообщил политик.

Гриценко подчеркнул, что его решение является «абсолютно взвешенным».

На президентских выборах, которые прошли в Украине в 2019 году, Анатолий Гриценко занял в первом туре пятое место. За политика проголосовали 6,91% избирателей.

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