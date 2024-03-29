Журналисты попытались спрогнозировать, сможет ли Зеленский переиграть Трампа.

Украине придется работать с победителями нынешних выборов в Европе и, что более важно, в США. Перспектива возвращения Трампа в Белый дом нависает над войной, и Украина и Европа уже имеют неприятное предчувствие того, как может выглядеть его второе президентство. Протрамповские республиканцы уже блокируют в Конгрессе США помощь Киеву, пишет Politico.

Отмечается, что такие политические потрясения, вероятно, будут только усиливаться с приближением президентских выборов в США. Сам Трамп продемонстрировал безразличие к территориальной целостности Украины.

Журналисты задумались над вопросом: когда партийные предвыборные игры закончатся, какой будет роль Украины в Белом доме Трампа?

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"Я понимаю, что сейчас доминирует внутриполитическая повестка дня, потому что они готовятся к президентским выборам. Но инвестиции в Украину – это инвестиции в репутацию Америки, в ее доминирование, в ее право устанавливать глобальные правила и следить за тем, чтобы их не нарушали", – заявил советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Он отметил, что Трамп, возможно, продолжит политику Байдена по поддержке Украины. По его словам, есть очевидные "меркантильные выгоды для американского военно-промышленного комплекса" в поставках Украине оружия и боеприпасов, а также в демонстрации того, насколько их оружие является эффективным. Также Подоляк возлагает большую надежду на коммуникативные навыки Зеленского, когда дело доходит до победы над Трампом.

"Он способен влиять на эмоции и мышление политиков в разных странах, и он хорошо умеет находить аргументы, которые повлияют на них. Очень круто наблюдать, как он это делает", – сказал советник президента.

Однако журналисты указывают, что несмотря на талант украинского президента к переговорам, он также имел и просчеты, в частности, когда пообещал в 2019 году, что сможет заключить мирное соглашение с Владимиром Путиным. По словам бывшего украинского старшего советника по вопросам разведки, который говорил с Politico, он делал то же самое накануне полномасштабного вторжения России, думая, что сможет предотвратить катастрофу и убедить Путина.

Зеленский также выражал беспокойство по поводу дерзкого предположения Трампа о том, что он может закончить войну в течение одного дня. Описал это заявление как "очень опасное". Однако, возможно, этот стресс несколько уменьшился, когда Трамп сказал, что США "на 100 процентов" останутся в НАТО.

"Но даже если Трамп смягчился в отношении к западным союзникам, которых он презирал в течение большей части своего первого срока, это решает лишь половину проблемы – все еще остается его непредсказуемость... И это особенно ужасная перспектива для страны, которая ведет борьбу за свою жизнь. Именно эмоциональный, обиженный Трамп, который легко обижается и позволяет личным обидам затмевать геополитику, больше всего беспокоит украинцев в случае поражения Байдена", – пишет издание.

Таким образом, ключевой вопрос, который поднимают высокопоставленные чиновники в Киеве, заключается в том, затаит ли Трамп обиду на президента за то, что Украина уклонялась от объявления расследования дел против сына Джон Байдена – Хантера Байдена. Особенно их разозлил главный помощник Зеленского Андрей Ермак, который во время печально известной встречи в Мадриде в 2019 году пообещал, что Киев действительно объявит о расследовании.

В то же время именно Трамп согласился на поставку летального оружия в Украину, находясь на посту, изменив отказ бывшего президента США Барака Обамы.

В предвкушении американских выборов

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что до выборов президента США, которые состоятся в ноябре, еще надо дожить, а помощь от Конгресса нужна немедленно.

Бывший президент США Дональд Трамп на предвыборном митинге рассказал своим сторонникам полностью вымышленную историю о том, как он якобы перехитрил демократов в скандале вокруг телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским в 2019 году.

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