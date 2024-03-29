Он призвал власти США скорее выделить помощь Украине.

Бывший офицер ЦРУ Джон Сайфер призвал страны Запада оказать Украине большую военную поддержку, заявив, что Путин "сейчас слаб".

"Ради всего святого. У нас есть историческая возможность победить врага, который уже много лет воюет с нами. Путин разрушает все, что для нас важно. Он сейчас слаб. Перестаньте быть такими робкими и действуйте как сверхдержава", - призвал Сайфер республиканцев, которые никак не дают одобрить помощь Украине, пишет Newsweek.

Сайфер добавил: "Дайте Украине то, что ей нужно для победы!"

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Зеленский о помощи западных партнеров

Украинский президент Владимир Зеленский заявил в интервью CBS News, что Украине нужна "помощь сейчас", предупредив о надвигающемся российском наступлении и о возможности перехода конфликта на территорию НАТО, если Путина не остановить. Украине нужно больше артиллерии и американских систем противоракетной обороны "Патриот", сказал он.

"Десятки миллиардов остаются в США", - сказал Зеленский. "Скажем честно, деньги, которые выделяются Конгрессом, администрацией, в большинстве случаев... остаются в США. Эти боеприпасы к нам идут, но производство происходит там, и деньги остаются в США, и налоги остаются в США", - сказал Зеленский.

"Да, к нам приходит огромная поддержка, но она нам нужна", - добавил он.

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