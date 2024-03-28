По словам президента, сейчас Украине больше всего необходимы комплексы Patriot и артиллерия.

Президент Украины Владимир Зеленский акцентировал, что в большинстве случаев 75-80% средств, которые США выделяют на военную помощь Киеву, остаются в Штатах. Соответствующее заявление он сделал в интервью CBS News.

"Десятки миллиардов остаются в США. Давайте будем честными, в большинстве случаев 75-80% денег, которые выделяет Конгресс, остаются в США. Боеприпасы к нам идут, но производство происходит там, и деньги, и налоги остаются в США, - сказал он. - Да, к нам приходит огромная поддержка, но она нам нужна".

По его словам, больше всего Украине необходимы американские системы противоракетной обороны Patriot и артиллерия.

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Учитывая то, что американские законодатели уже несколько месяцев спорят о возобновлении помощи Украине, Зеленский признал, что война в Газе переориентировала мировое внимание, и это "хорошо для России".

При этом президент Украины предупредил, что, если Украина проиграет, то Путин не остановится на достигнутом.

Помощь США Украине - актуальное

Напомним, спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон собирается вынести на голосование законопроект о помощи Украине аж после Пасхи, заявил глава Комитета международных отношений Палаты представителей конгрессмен-республиканец Майкл Маккол:

"Он предан тому, чтобы вынести это на голосование после Пасхи, и мы работаем над этим законопроектом".

Как заявил конгрессмен, отказ от поддержки Украины может ослабить Штаты.

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