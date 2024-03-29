Украине надо до выборов президента США в ноябре не просто выстоять, а стать крепче.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что до выборов президента США, которые состоятся в ноябре, еще надо дожить, а помощь от Конгресса нужна немедленно. Об этом Зеленский рассказал в интервью американскому телеканалу CBS.

В частности, у Зеленского спросили, что произойдет, если Дональд Трамп снова станет президентом США и прекратит поддержку Украины.

"Хотелось бы, чтобы сейчас Конгресс не останавливал свою помощь и проголосовал. То есть, до выборов в Соединенных Штатах надо еще дожить. А мы живем каждым днем. Каждый день ребята защищают и теряем людей каждый день. Поэтому, если честно, до ноября надо дожить. И надо не просто выстоять, а надо быть крепкими и крепче, чем Россия. Потому что мы все верим в победу нашего государства. У нас альтернативы нет", - подчеркнул Зеленский.

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Он добавил, что Украине сейчас нужна помощь и Конгрессу надо дать понять, что это крайне необходимо для Украины.

"А кто будет президентом - это выбирает народ Соединенных Штатов Америки. Будем верить, кто бы ни был, политика помощи и поддержки Украины не изменится", - подчеркнул Зеленский.

Президент считает, что американские законодатели должны были бы помочь Украине "еще вчера".

"Мы все должны понять, что человеку по фамилии Путин все равно, сколько будет еще жертв, чтобы получить то, что он хочет. Он не остановится на Украине. Он не остановится на жертвах в Украине. Он будет бросать и своих людей на смерть и в другие государства. И втянет НАТО в войну, обязательно. Я точно вам говорю, что есть большая угроза, что потом американские солдаты будут вынуждены защищать страны НАТО. Польша и прибалты - это первые, кто под удары, кто под угрозой. И поэтому, Конгрессу нужно сохранить не только жизни украинцев, а сохранить и свое американское будущее, свои семьи, а для этого нужно помогать сегодня Украине, тем, кто действительно едины сегодня воюют", - подчеркнул Зеленский.

Президент Украины сказал, это правда, что Украина выиграет с американской поддержкой, а без нее проиграет, но не за один день будут потеряны определенные территории.

"Для нас это будет большой вызов, как потом все возвращать. Потому что возвращать - это большие жертвы. Возвращать территории - это терять людей. Люди, если честно, важнее. Но мы знаем, что Путин нас хочет полностью разрушить", - подчеркнул Зеленский.

Помощь Украине от США - детали

Как сообщал УНИАН, 28 марта Зеленский провел телефонный разговор со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном, который тормозит вынесение на голосование запроса администрации президента Джо Байдена о выделении дополнительной помощи Украине объемом около 60 млрд долларов.

Зеленский рассказал Джонсону о ситуации на поле боя, в частности о стремительном усилении российского воздушного террора. Президент Украины подчеркнул, что в этой ситуации быстрое принятие Конгрессом помощи для Украины критически важно.

Кроме того, сообщил он, обсуждалась необходимость скорейшего перекрытия источников, из которых Россия финансирует свою войну, и использования замороженных российских активов в пользу Украины.

Ранее глава Комитета международных отношений Палаты представителей конгрессмен-республиканец Майкл Маккол сообщил, что Майк Джонсон собирается вынести на голосование законопроект о помощи Украине аж после Пасхи. В частности, происходит работа над новым законопроектом.

Маккол добавил, что сейчас Джонсон находится "в сложной ситуации" относительно помощи Украине. Это связано с тем, что некоторые конгрессмены-республиканцы намерены отстранить его от должности и уже начали соответствующий процесс.

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