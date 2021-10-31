На выборы в Харькове сегодня пришли менее 13% избирателей, поделились в Центральной избирательной комиссии.

В воскресенье, 31 октября, по состоянию на 13:00 явка на внеочередных выборах мэра Харькова составила более 12%.

О явке на выборы в Харькове сообщила на своей странице в Facebook Центральная избирательная комиссия.

Отмечается, что на 13:00 явка в Харькове составила 12,8%.

В ЦИК также сообщили, что по состоянию на 12:00 явка на промежуточных выборах народных депутатов в Херсонской и Черкасской областях составила почти 12%.

Читайте такжеЕ-паспорт не подойдет: в ЦИК объяснили, какие документы надо брать на выборыВ частности, на 12:00 явка в одномандатном избирательном округе №184 (Херсонская обл.) составила 11,94%, а в округе №197 (Черкасская обл.) – 12,32%.

Напомним, 31 октября в Харькове проходят внеочередные выборы городского головы. На пост мэра города претендуют 10 кандидатов.

Внеочередные выборы назначены в связи со смертью в декабре 2020 года мэра Харькова Геннадия Кернеса.

В этот же день в двух одномандатных избирательных округах на Херсонщине и Черкасщине проходят промежуточные выборы народных депутатов.

Выборы проводятся в связи с досрочным прекращением полномочий народных депутатов Игоря Колыхаева и Александра Скичко. Колыхаев сложил с себя полномочия нардепа из-за избрания мэром Херсона, а Александр Скичко – в связи с назначением председателем Черкасской ОГА.

Автор: Светлана Макринская