В воскресенье, 31 октября, по состоянию на 13:00 явка на внеочередных выборах мэра Харькова составила более 12%.
О явке на выборы в Харькове сообщила на своей странице в Facebook Центральная избирательная комиссия.
Отмечается, что на 13:00 явка в Харькове составила 12,8%.
В ЦИК также сообщили, что по состоянию на 12:00 явка на промежуточных выборах народных депутатов в Херсонской и Черкасской областях составила почти 12%.
Читайте такжеЕ-паспорт не подойдет: в ЦИК объяснили, какие документы надо брать на выборыВ частности, на 12:00 явка в одномандатном избирательном округе №184 (Херсонская обл.) составила 11,94%, а в округе №197 (Черкасская обл.) – 12,32%.
Напомним, 31 октября в Харькове проходят внеочередные выборы городского головы. На пост мэра города претендуют 10 кандидатов.
Внеочередные выборы назначены в связи со смертью в декабре 2020 года мэра Харькова Геннадия Кернеса.
В этот же день в двух одномандатных избирательных округах на Херсонщине и Черкасщине проходят промежуточные выборы народных депутатов.
Выборы проводятся в связи с досрочным прекращением полномочий народных депутатов Игоря Колыхаева и Александра Скичко. Колыхаев сложил с себя полномочия нардепа из-за избрания мэром Херсона, а Александр Скичко – в связи с назначением председателем Черкасской ОГА.