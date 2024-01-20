Оккупанты готовят возможность голосования на "выборах" с паспортом любой страны.

На временно оккупированных украинских территориях сейчас ведется активная подготовка к выборам президента РФ, рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона.

"На временно оккупированных территориях сегодня один из самых активных процессов, в рамках которого ведется деятельность оккупационной недовласти. На этой неделе враг определил так называемых доверенных лиц Путина", - сказал Федоров.

Он отметил, что доверенными лицами на временно оккупированных территориях стали не те гауляйтеры, которые бы очень хотели этого, а руководитель музея из Бердянска и ректор фейкового университета. Федоров напомнил, что враг закрыл четыре университета на территории временно оккупированной Запорожской области и объединил их в один.

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"Также мы видим, что они сейчас играют в фейковую демократию: сегодня в Мелитополе, Энергодаре и Бердянске они разместили массово столы для сбора подписей в поддержку Путина, но есть множество подтверждений, что это фейк и пропаганда. Один из недоблогеров, снимал, как он вроде ставит подпись, и можно было увидеть, что подпись он ставит на пустом листе", - рассказал мэр Мелитополя.

По его словам, оккупанты также устанавливают новые правила, которые будут действовать в марте во время выборов, чтобы показать картинку с большим количеством избирателей.

"Как пример, голосовать можно будет по любому паспорту - Украины, РФ, Германии, Беларуси и тому подобное. Зачем они это делают? Потому что мы ожидаем, что явку они покажут 100%, поддержку 90%, а мы четко понимаем, что гражданам с паспортом РФ даже 50% не существует на временно оккупированной территории. То они снимают все ограничения, чтобы закрыть свои фальсификации", - отметил Федоров.

Ситуация на оккупированном юге

Ранее Федоров рассказал, что сейчас на временно оккупированных территориях проводят зачистку информационного поля и выявление нелояльного к оккупантам местного населения. В частности, оккупанты с помощью искусственного интеллекта пытаются через интернет искать в телефонах, компьютерах, различных гаджетах, какую информацию пользователи хотят знать.

Начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщала, что на временно оккупированных территориях российские захватчики оказывают давление на местных жителей, принуждая их к так называемой паспортизации. По ее словам, оккупанты готовятся к выборам и хотят сделать максимально эффектную картинку – максимально приобщить людей к российскому гражданству, шантажируя их невозможностью получать медицинские услуги, гуманитарную помощь, водоснабжение и электричество.

Спикер Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов рассказал о планах России на ближайшие месяцы в связи с выборами президента страны в марте.

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