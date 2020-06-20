На Банковой спрогнозировали, кто будет бороться за кресло мэра Киева во втором туре

«Слуга народа», утверждает Тимошенко, определится со своим кандидатом через несколько недель.

Банковая надеется на выход во второй тур выборов мэра Киева кандидата от «Слуги народа».

Об этом в эфире Украина 24 сообщил заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко.

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По его словам, потенциальным соперником кандидата от пропрезидентской партии может стать действующий городской голова столицы Виталий Кличко.

«Это все понимают, что основная борьба будет между Виталием Кличко и представителем партии "Слуга народа". Это все понимают, что другие кандидаты не проходят во второй тур. Мы понимаем, что фактически будет второй тур. И там, будем надеяться, представитель "Слуги народа" победит и станет главой столицы», – сказал он.

При этом «Слуга народа», утверждает Тимошенко, определится со своим кандидатом через несколько недель.

«Сейчас мы бы не хотели говорить, что это за кандидатура. Но мы понимаем, что Киеву нужен действительно хороший менеджер, потому что поступления в бюджет города огромные, а все в Киеве движется не такими темпами, как поступления в бюджет», – ответил заместитель руководителя ОП.

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Как сообщал УНИАН, 19 мая члены фракции "Слуга народа" обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой инициировать проведение публичных внутрипартийных выборов (праймериз) перед выборами мэра Киева и других городов.

Депутаты предложили определить профессиональных кандидатов на должности городских голов, которые будут иметь реальные шансы победить коррумпированных городских чиновников на местных выборах этой осенью.

20 мая Зеленский заверил, что праймериз в партии "Слуга народа" перед выборами мэра Киева состоится, и он будет поддерживать на этих выборах его победителя. 6 июня президент сообщил, что праймериз пройдет в два этапа.

По его словам, кандидаты должны продемонстрировать программу - "что они собираются делать с Киевом". На втором этапе, сказал Зеленский, партия изучит результаты социологических исследований и выберет кандидатуру, которая будет иметь больше шансов на победу на выборах мэра Киева.

9 июня министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил, что в праймериз партии "Слуга народа" на выборах городского головы Киева будут участвовать народные депутаты Николай Тищенко, Александр Дубинский и Александр Качура.

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