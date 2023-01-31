Нардеп продолжает убеждать, что полетел туда по "приказу высшего руководства".

Скандальный нардеп Николай Тищенко набросился с обвинениями на журналистов, писавших о его путешествии в Тайланд. По его словам, именно они "подорвали доверие наших потенциних партнеров к Украине", с которым он якобы ведет переговоры уже две недели по приказу "высшего руководства".

В Facebook Тищенко заявил, что журналисты якобы распространили фейки и "облажались", потому что "забыли главное".

"Неприятно признавать, но сегодня вы реально облажались. В гонке "чей фейк лучше" и "как облить грязью Тищенко", вы забыли о главном - что таким образом вы просто дискредитируете наше государство перед вьетнамскими и таиландскими партнерами, с которыми я уже 2 недели веду переговоры по приказу высшего руководства. Своими действиями сейчас вы подорвали доверие к Украине от наших потенциальных партнеров", - заявил Тищенко.

Нардеп заявил, что во Вьетнаме и Тайланде доминирует российская повестка, очень большое количество российских экспатов, засилье российского туризма, преимущество российских инвестиций и роспропаганда. Все это якобы не дает понять некоторым азиатским странам, что Россия ведет настоящую полномасштабную войну против Украины.

По словам Тищенко, учитывая российское влияние, любые контакты сегодня с украинской стороной является якобы "нежелательными", а задача нардепов и ОП - развивать эти контакты.

"И когда наконец руководство Вьетнама и Королевства Тайланд согласились на эти переговоры, вы просто обрубываете их любое желание с нами сотрудничать. Я подчеркиваю, здесь я представляю интересы Украины. Поэтому своими действиями вы позорите не Николая Тищенко, а свою страну. Так что независимые СМИ, довольны? Я обращаюсь к тем СМИ, блогерам и политиканам, которые присоединились к распространению фейков (выложив фото/видео пятилетней давности) обо мне и моей государственной деятельности в этом регионе. Именно вы ответственны за последствия этого искусственно созданного вами скандала. Вы дискредитируете нашу державу перед азиатскими партнерами", - заявил Тищенко.

Опальный нардеп также намекнул, что его фото из Тайланда и якобы "слили" его же коллеги, ведь оно было "в закрытом отчете в закрытом чате фракции", где есть только председатели и заместители.

"Уже через несколько минут (фото - УНИАН) было слито в телеграм-каналы. Что вообще является нарушением государственной тайны, ведь эти встречи протокольные и закрытые. Прошу Службу безопасности Украины и Офис Президента Украины обратить внимание на этот вопрос. И эта крыса остается в том же чате", - заявил Тищенко.

Кроме того, Тищенко прибег к персональным обвинениям в отношении журналистов. Так, он заявил, что журналист Михаил Ткач показал "украинское отношение" к руководству Таиланда, потому что прямо под их фото сделал публикацию "дуриан". Нардеп обозвал Ткача "невеждой" и заявил, что закон "запрещает" любой негативный контекст публиковать с изображением королевской семьи или приближенных к ним".

Сообщение с мемами от "Украинской правда" Тищенко также не понравилось. А Дмитрия Гордона он обвинил в распространении его старых фотографий с отдыха.

"Повторяю - ни у одного СМИ нет никаких доказательств моего так называемого "отдыха". Вообще. Не позорьте свои издания, не позорьте себя. Поудаляйте фейковые сообщения, потому что это будет вашим клеймом "желтой" прессы навсегда", - заявил Тищенко.

Он также посетовал, что "дальнейшие переговоры" с азиатскими партнерами под вопрос, потому что они "в шоке".

"Еще раз подчеркиваю, что нахожусь в этой командировке по приказу руководства. Все соответствующие разрешения на это у меня есть, в том числе подписан соответствующий документ от председателя ВР. Встречи того уровня, которые я провел – это результат долгих переговоров и протокольной подготовки. Организовать их за день (как вы пишете) невозможно. Границу я пересек 10.01, то есть задолго до решения СНБО. Отчет о работе будет у Президента и руководителя МИД. Я уполномочен только на проведение этих переговоров, но распространять их результаты я полномочий не имею. В том числе из - за интереса к этой информации со стороны российских СМИ", - заявил Тищенко.

Комментариев по поводу исключения из фракции "Слуга народа" за вояж в Тайланд нардеп избежал, но отметил, что "продолжит делать то, для чего сюда приехал"

"Мои приоритеты неизменны – это выполнение приказов Верховного Главнокомандующего Владимир Зеленский и интересы нашей страны. Журналистов, которые не присоединились к этому перфомансу дерьма, лично приглашаю на эксклюзивное интервью. Очень Вас уважаю за это", - заявил он.

Таиландское путешествие Тищенко

Журналисты обнаружили в Таиланде народного депутата от "Слуги народа" Тищенко. Сам он заявил, что в "командировке" и проводит титаническую работу". Нардеп пожаловался , что фракция якобы сама обязала народных избранников "пахать 24/7".

26 января председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что Тищенко за границу не командировал и командировочные распоряжения в Таиланд не подписывал.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что Тищенко будет уволен с должности заместителя председателя и исключен из состава фракции.

В то же время, сам Тищенко утверждает, что "высшие руководители" и председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия знали о его поездке в Азию.

Заметим, Николай Тищенко был избран по мажоритарному округу №219 (Киев, Святошинский район). Соответственно, после исключения из фракции его нельзя автоматически лишить депутатского мандата.

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