Когда в стране полным ходом идет полномасштабная война, некоторые политические особи умудряются оскандалиться отдыхом за границей. В то время, когда украинские военнообязанные мужчины месяцами не видят своих детей, находящихся с мамами за бугром, Коля-котлета, он же Николай Тищенко, нежится под солнцем Таиланда, леди Ю загорает в Дубае, а замгенпрокурора Симоненко ездит на "Мерсе" в Испанию. Но, похоже, VIP-отдыху госслужащих за границей пришёл конец - гайки закрутил СНБО, запретивший подобные вояжи, исключения - командировки.

Читая подобные истории об отдыхе очередного государственного служащего за границей, понимаешь одно: в их жизни ничего не изменилось, они и в условиях полномасштабной войны чувствуют собственную безнаказанность. Разве отдых в Таиланде должен был стать последней точкой в политической истории с Тищенко? Этот нардеп еще в далекие довоенные, карантинные, времена знал, что многие его нарушения закончатся лишь шумом в СМИ: вспомним хотя бы работу его ресторана "Велюр" во время локдауна и вечеринку в честь рождения его супруги в разгар пандемии коронавируса.

Читая подобные истории об отдыхе очередного государственного служащего за границей, понимаешь одно: в их жизни ничего не изменилось, они и в условиях полномасштабной войны чувствуют собственную безнаказанность

А теперь Коля "велюровый" якобы работает с украинской общиной в Таиланде. И утверждает, что руководство фракции СН было в курсе его поездки, но это уже опровергли. Исход скандала с Тищенко - его наконец исключили из фракции "Слуга народа". Примечательно, что этот горе-персонаж пока так и не вернулся из своего таиландского турне. Возможно, его политическая отмена сыграет ему на руку: он так и не вернется пока в Украину. Но, очень хочется верить, что основатель "батальона Таиланд" все-таки понесет должное наказание за своё поведение в виде полного исчезновения из украинского политикума.

Переходим к следующему изрядно уставшему от войны персонажу - замгенпрокурора Украины Алексею Симоненко. Он отправился на отдых в испанскую Марбелью через несколько дней после обращения Зеленского, в котором президент Украины прямо потребовал от украинской политической элиты избегать роскошного отдыха за границей. Результат - Симоненко лишился хлебной должности. Кстати, именно после истории с вояжем зама генерального прокурора Украины Зеленский заявил, что СНБО принял решение выпускать госслужащих за границу лишь в служебных делах. Отметим, что супруга Алексея Симоненко публиковала сторис из отдыха в своем Instagram, однако уже на следующий день после огласки этой истории в СМИ она закрыла доступ к своему аккаунту. Интересно, она хоть понимает, какой триггер украинского общества задела: когда в стране военные, находясь на фронте, не могут на несколько дней вырваться и увидеть своих родных, кто-то спокойно выезжает за границу на 10 дней на авто компании "Холдинг "Гранд Отель", принадлежащей супруге известного львовского бизнесмена Григория Козловского?

И еще один эпизод в череде этих позорных историй с отдыхом за границей принадлежит "тигрице" украинской политики - Юлии Тимошенко. Леди Ю, в отличие от жены Симоненко, очень тщательно шифровалась во время отдыха в Дубае. Но ее "спалили" на пляже, несмотря на то, что в авто она садилась лишь в подземном паркинге, а не на улице , а загорать выходила лишь на частный закрытый пляж.

И если Тищенко и Симоненко уже понесли наказание за свой отдых, то ситуация вокруг Тимошенко пока застопорилась на этапе предложения в Facebook нардепа Марьяны Безуглой исключить ее из фракции "Батькивщина" после турне леди Ю в Дубай.

Итак, к каким выводам приходим после этих трех резонансных историй. Во-первых, в нашем политикуме все запреты должны находиться не в морально-этической плоскости. Полагаться на совесть нардепов и чиновников, как показывают вышеупомянутые случаи, — напрасно. Их не испугало гневное видеообращение Зеленского. Поэтому официальный бан на выезд госслужащих за границу (кроме командировок) - вполне логичный шаг после таких скандалов.

Во-вторых, привыкшие к тому, что деньги решают все, всегда найдут пути реализовать свои планы. Они будут прятаться по подземным паркингам и частным пляжам в надежде, что их вояж останется незамеченным.

В-третьих, такие скандалы должны предаваться огласке с последствиями в виде увольнений и исключений из фракций либо партий. Большая война обострила чувство справедливости у украинцев, поэтому безнаказанно подобные истории уже не пройдут.

И подытожить эти позорные истории хочется словами президента Зеленского: "Хотят отдыхать сейчас - будут отдыхать вне государственной службы"

В-четвертых, хотелось бы услышать от фигурантов этих VIP-приключений внятные объяснения. Не отговорки для галочки, чтобы утихомирить общественное негодование, а подробности о том, когда, на каких основаниях и как им удалось "прорваться" за границу в то время, когда некоторые бойцы на фронте с самого начала полномасштабного вторжения не видели свои семьи.

Не оставим без внимания еще один нюанс: вследствие вышеупомянутых скандалов запретят выезд за границу невоеннообязанным чиновникам - женщинам, госслужащим пенсионного возраста, многодетным и инвалидам. И здесь вы знаете кому сказать: "Спасибо". В первую очередь тищенкам-тимошенкам-симоненкам, после VIP-отдыха которых запретили выезд за границу с негосударственной целью.

И подытожить эти позорные истории хочется словами президента Зеленского: "Хотят отдыхать сейчас - будут отдыхать вне государственной службы". И иных вариантов здесь быть не должно, ведь от войны устали все, но имеющие деньги депутаты, чиновники и другие госслужащие почему-то были уверены, что они получат "билет" в спокойное теплое местечко, и это останется незамеченным украинским обществом и - как следствие - безнаказанным.

Ольга Робейко