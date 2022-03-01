В документе также осуждается российская агрессия против Украины.

Европейский парламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата на вступление в Европейский Союз.

Как передает корреспондент УНИАН, результаты голосования за соответствующую резолюцию объявила президент Европейского парламента Роберта Метсола.

В частности, " за " проголосовали 637 депутатов ЕП, "против" - 13 евродепутатов и "воздержалось" - 26.

Теперь эта резолюция передается уполномоченным на принятие соответствующих решений институтам Евросоюза и всем странам-членам сообщества.

В документе также осуждается российская агрессия против Украины.

Резолюция носит рекомендательный характер, поэтому сам факт поддержки Европарламентом вопроса о предоставлении Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС не свидетельствует о том, что это непременно произойдет.

В документе евродепутаты призвали институты ЕС работать над вопросами относительно предоставления Украине статуса страны-кандидата в соответствии со статьей 49 Договора о ЕС и на основе выполнения определенных требований.

Также сказано, что одновременно институты ЕС должны продолжать работать над вопросами интеграции в единый рынок ЕС на основе Соглашения об ассоциации.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.

Президенты 8 стран призвали немедленно предоставить Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС.

Как пояснила руководитель постоянной делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ, народный депутат из фракции "Слуга народа" Мария Мезенцева, сначала Украина получит статус страны-кандидата в члены ЕС, а затем станет членом сообщества.

Процедура рассмотрения заявки Украины на членство в Европейском Союзе началась.