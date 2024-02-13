По ее словам, велась работа над рядом шагов, чтобы продолжать помогать Украине в проведении необходимых реформ.

Посол США при НАТО Джулианна Смит заявила, что не ожидает от Альянса приглашения к членству Украины на саммите в Вашингтоне в июле этого года, пишет Reuters.

"Что касается саммита этим летом, я не ожидаю, что альянс предоставит приглашение на этом этапе", – сказал Смит.

По ее словам, после Вильнюсского саммита 2023 года велась упорная работа над рядом шагов, чтобы продолжать помогать Украине в проведении необходимых реформ, чтобы приблизиться к евроатлантической интеграции.

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"И мы продолжаем сосредотачиваться прежде всего на поддержке их в нынешней борьбе и обеспечении их победы на поле боя", – добавила посол США при НАТО.

Журналисты отмечают, что Киев и некоторые союзники в НАТО, особенно в Восточной Европе, настаивают на приглашении к членству, хотя и признают, что Украина не может вступить, находясь в состоянии войны.

На саммите в Литве в прошлом году лидеры НАТО заявили, что будущее Украины – в альянсе, но не стали предоставлять приглашения или устанавливать временные рамки членства.

Скандальное заявление Трампа по НАТО

Бывший президент США, у которого снова есть амбиции занять президентское кресло, Дональд Трамп дал сигнал России и ее лидеру Путину, что можно свободно уничтожать другие страны, если они имеют финансовые долги.

Ранее УНИАН писал, что WP выяснила, может ли США отказать в помощи союзнику по НАТО. Как главнокомандующий, президент решает, будут ли военные США сражаться. Если на союзника нападут, НАТО будет принимать "такие меры, которые сочтет необходимыми" для защиты Североатлантического региона, согласно статье 5 своего устава.

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