Как сказал президент Турции, "мы собираемся следить за развитием событий".

Предложение Украины о вступлении в НАТО не является вопросом, с которым "спешат". Об этом в интервью NBC News сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

При этом, по его словам, отношения между его страной и Россией "расширяются". Выступая на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, Эрдоган заявил, что США и другие члены западного альянса "не хотят, чтобы Украина была членом" Альянса:

"Эти вопросы, с которым не надо спешить. И когда мы обсуждаем, когда мы принимаем решение, мы всегда принимаем во внимание позицию других государств-членов НАТО, мы обсуждаем эти возможные вопросы за столом и соответственно принимаем окончательное решение"

По его словам, Турция рассмотрит позицию других членов Альянса.

"Мы собираемся следить за развитием событий, обсуждениями и принять окончательное решение соответственно. Это не решение, с принятием которого нужно спешить. ... Наши отношения с Россией являются многомерными, связанными с политикой, экономикой, культурой, оборонной промышленностью. Есть много измерений, и наша солидарность, наше взаимодействие продолжается, и экономически каждый день эти отношения расширяются", - сказал турецкий лидер.

Последние заявления Эрдогана

Ранее в этом месяце президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Крым должен вернуться под контроль Украины. По его словам, Украина должна полностью восстановить свою территориальную целостность.

Как сказал Эрдоган, "наша поддержка территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины является непоколебимой".

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