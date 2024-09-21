План Зеленского включает в себя современное оружие, экономические и оборонные сделки.

Украинский лидер Владимир Зеленский будет подталкивать президента США Джо Байдена к тому, чтобы тот предоставил официальное приглашение о вступлении в НАТО и взял на себя обязательства по постоянным поставкам современного оружия в рамках "победного плана" президента Украины по прекращению войны с Россией. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Ожидается, что Зеленский представит план Байдену, который также требует четкого пути к членству в Европейском союзе, а также других экономических и безопасных договоренностей, когда они встретятся в Вашингтоне 26 сентября. Это рассказали люди, знакомые с ситуацией, которые попросили не называть их имен, поскольку информация является конфиденциальной.

Отмечается, что украинский лидер описал план того, как заставить президента России Владимира Путина искать мира. Киев также обеспокоен тем, что прекращение огня без таких гарантий позволит России свободно нанести новый удар после перевооружения.

Видео дня

"План победы" Зеленского - детали

Зеленский пока публично отказался предоставить подробности, заявив, что сначала он должен представить их Байдену. Он также планирует обсудить их с кандидатами в президенты вице-президентом Камалой Харрис и бывшим президентом Дональдом Трампом, а также членами Конгресса от обеих партий.

"Мы обсудим все детали с президентом США, потому что некоторые моменты зависят от позитивной воли и поддержки США. План основан на быстрых решениях наших партнеров, которые должны быть приняты с октября по декабрь. Нам это нужно, потому что мы думаем, что тогда план сработает", - заявил Зеленский журналистам в пятницу на совместной пресс-конференции с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Президент сказал, что "план победы" поможет привести к его ранее представленному "мирному плану", который включает полный вывод войск России.

В пятницу Зеленский повторил, что Киев хочет провести второй саммит до конца года, в котором примет участие Россия, которая, по его словам, в настоящее время не намерена прекращать войну, поскольку она продолжает медленное продвижение в Донецкой области.

Некоторые из сторонников Украины начинают изучать варианты переговорного прекращения огня, сообщило агентство Bloomberg во вторник. В ходе этих обсуждений Зеленский придерживался своей прежней позиции, что Украина не может уступить территорию, захваченную Россией, сказал один из источников.

Вас также могут заинтересовать новости: