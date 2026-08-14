Зеленский не может найти посла Украины в США, – Politico

Украина до сих пор не может найти влиятельного кандидата на должность посла в США: потенциальные претенденты опасаются сложных условий работы в администрации Трампа.

Президент Украины Владимир Зеленский столкнулся с трудностями в поиске нового посла Украины в США. Потенциальные кандидаты, обладающие достаточным политическим влиянием и опытом для работы в Вашингтоне, не спешат соглашаться на эту должность, пишет Politico со ссылкой на источники.

Должность стала вакантной после увольнения Ольги Стефанишиной. Зеленский сначала рассматривал возможность назначить послом в США бывшего премьер-министра Юлию Свириденко. По словам президента, он действительно предлагал ей эту должность, однако она отказалась.

"Не секрет, что я рассчитывал на Юлию Свириденко и предлагал ей должность посла в Соединенных Штатах", – заявлял Зеленский в конце июля.

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Президент подчеркивал, что хочет видеть в Вашингтоне человека с максимально высокой квалификацией – уровня вице-премьер-министра, министра или премьер-министра.

Однако после отказа Свириденко найти подходящего кандидата оказалось сложно. По словам собеседников издания, потенциальные претенденты опасаются условий работы и необходимости взаимодействовать с непредсказуемой администрацией президента США Дональда Трампа.

Бывшая вице-премьер-министр и народный депутат Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что влиятельные украинцы могут не хотеть занимать эту должность из-за опасений, что у них не будет достаточной свободы для эффективной работы.

В то же время бывший украинский дипломат отметил, что говорить о полном отсутствии желающих было бы преувеличением.

"Конечно, есть люди, которые хотят эту работу, но нет никого, кто бы действительно соответствовал требованиям", – сказал он.

Почему посол в США сейчас особенно важен

Вакансия появилась в критический для Украины момент. Вашингтон остается одним из ключевых партнеров Киева, а отношения с администрацией Трампа напрямую влияют на поставки оружия и перспективы завершения войны.

Украина, в частности, пытается добиться от США разрешения на производство систем противовоздушной обороны Patriot. В то же время Киев готовится к новой зиме российских ударов по энергетической и гражданской инфраструктуре.

Отдельным вызовом могут стать и потенциальные попытки Вашингтона возобновить мирные переговоры. В такой ситуации Украине нужен в США дипломат с достаточным политическим весом, чтобы представлять позицию Зеленского, вести переговоры с администрацией Трампа и работать с Конгрессом.

Длительное отсутствие посла, таким образом, может стать для Киева серьезной проблемой именно тогда, когда в Вашингтоне будут приниматься решения относительно вооружения, противовоздушной обороны, разведданных и возможных условий мирных переговоров.

В то же время депутат Ярослав Юрчишин предположил, что Зеленский может не назначать нового посла до промежуточных выборов в США:

"Трудно судить, кто лучше всего впишется в политический ландшафт, пока эти выборы не состоятся".

Смена посла Украины в США

Напомним, послом Украины в США была Ольга Стефанишина. Впрочем, Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило, что Стефанишину подозревают в незаконном обогащении на сумму свыше 13,9 млн грн и недостоверном декларировании.

В её собственности находились две квартиры в ЖК "Файна Таун" стоимостью почти 11 млн грн, которые были зарегистрированы на подругу. Также в пользовании подозреваемой в разный период находились активы, оформленные на близких лиц.

Суд поместил дипломата под стражу с правом внесения залога. По данным "Суспильного", за Стефанишину внесли 6 миллионов гривен залога по делу о незаконном обогащении.

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