'На пороге ядерной войны': КНДР пригрозила США новой гонкой вооружений

В Пхеньяне заявили, что пересмотр ядерной политики Вашингтона якобы угрожает глобальной безопасности.

Северная Корея обвинила США в провоцировании новой гонки ядерных вооружений и осудила запланированные совместные военные учения Вашингтона и Сеула. В Пхеньяне заявили, что оставляют за собой право усиливать собственный военный потенциал в ответ на внешние угрозы, пишет Bloomberg со ссылкой на государственное Центральное информационное агентство Кореи.

"Нашим последовательным принципом обеспечения безопасности является реагирование на новый уровень угрозы новым уровнем сдерживания", – заявил представитель Министерства иностранных дел КНДР.

В Северной Корее заявили, что не намерены мириться с тем, что назвали "серьезной конфронтационной ситуацией", которую якобы создают США и их союзники.

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В частности, Пхеньян выступил против совместных военных учений США и Южной Кореи, которые должны начаться 17 августа и продлятся до 27 августа.

Учения будут проводиться с учетом новых боевых тактик и технологий, которые Северная Корея могла получить благодаря участию своих военных в войне России против Украины.

Заявление Пхеньяна прозвучало через несколько дней после очередного ракетного испытания. В среду КНДР запустила баллистическую ракету с восточного побережья. Это стал второй ракетный запуск страны менее чем за неделю.

КНДР раскритиковала ядерную политику США

Отдельно Северная Корея выступила против пересмотра ядерной стратегии США. В Пхеньяне заявили, что Вашингтон якобы использует ядерное оружие для достижения политических и военных целей.

"Новая ядерная доктрина США является серьезным опасным фактором, поскольку она нарушает ядерный баланс в мире, усиливает гонку ядерных вооружений и ставит глобальную безопасность на порог ядерной войны", – заявили в КНДР.

В то же время заместитель министра обороны США Элбридж Колби заявил, что не видит радикальных изменений в ядерной стратегии Вашингтона, которая в настоящее время пересматривается.

Северная Корея усиливает поддержку России

На фоне обострения риторики КНДР продолжает поддерживать Россию в войне против Украины. Президент Украины Владимир Зеленский ранее предупредил, что Северная Корея может направить в Москву дополнительные войска и ракеты. По его словам, десятки тысяч северокорейских военных могут готовиться к новому развертыванию.

Зеленский также призвал Южную Корею предоставить Украине системы противовоздушной обороны для защиты от российских атак.

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