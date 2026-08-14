Трамп ввел 100% пошлины на импорт дронов

Самая высокая ставка будет применяться к беспилотникам, характеристики которых Вашингтон считает особенно чувствительными с точки зрения национальной безопасности.

Президент США Дональд Трамп ввел новые пошлины на импорт беспилотников и их комплектующих. Для отдельных категорий продукции ставка составит 100%, в частности для дронов, которые Вашингтон считает представляющими особую угрозу национальной безопасности. Об этом говорится в сообщении Белого дома.

В документе отмечается, что чрезмерная зависимость США от иностранных поставщиков беспилотников и компонентов создает риски для национальной и экономической безопасности.

"Дроны являются ключевой технологией в современных вооруженных конфликтах и имеют критически важное значение для нынешних и будущих военных операций США", – говорится в заявлении.

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Какие дроны будут облагаться 100% пошлины

Самая высокая ставка будет применяться к беспилотникам с характеристиками, которые Вашингтон определяет как особенно чувствительные для национальной безопасности.

В частности, речь идет о дронах с максимальной взлетной массой свыше 25 кг и тепловизионными возможностями. 100-процентная пошлина также будет распространяться на док-станции и отдельные критически важные компоненты.

Для более мелких беспилотников и других комплектующих, не обладающих характеристиками, непосредственно связанными с угрозами национальной безопасности, ставка составит 25%.

В то же время для ряда стран-союзниц США предусмотрены более низкие тарифы. При условии, что аппаратное и программное обеспечение, а также технологии происходят из США или соответствующих государств, ставка для Европейского Союза, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Швейцарии и Лихтенштейна составит 15%.

Для Великобритании предусмотрена пошлина в размере 10%.

Трамп хочет вернуть производство дронов в США

Новые пошлины вступят в силу через 21 день после подписания президентской прокламации. Для менее чувствительных компонентов и продукции, в отношении которой американские ведомства согласуют специальные исключения, предусмотрен переходный период продолжительностью 180 дней.

Кроме того, министр торговли США получил полномочия запустить программу стимулирования производства беспилотных летательных аппаратов и их компонентов непосредственно на территории Соединенных Штатов.

В Белом доме подчеркивают, что зависимость американских коммерческого и военного секторов от иностранных компонентов для БПЛА создает значительные уязвимости в сфере кибербезопасности.

Таможенная политика США – последние новости

Ранее Трамп заявил, что лесные пожары в Канаде возникли из-за сознательного халатного отношения, и пригрозил стране повышением пошлин.

По его словам, Канада "несет ответственность за то, что ненадлежащим образом ухаживает за своими лесами и кустарниками". В результате на территорию США "проникает грязный, загрязненный и вредный для здоровья воздух, качество которого является опасным и абсолютно неприемлемым".

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