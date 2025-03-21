По его словам, Евросоюзу нужно больше возможностей выполнять обещанное.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что переговоры о процессе вступления Украины в Европейский Союз замедлились.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Чехии Петером Павелом в Киеве. По словам президента, в Украине считают, что Евросоюзу нужно больше единства, скорости и возможностей выполнять обещанное:

"Сейчас, к сожалению, замедлились некоторые переговоры по вступлению в ЕС, и это из-за блокирования представителями одной страны всей работы Украины и всех других государств-членов Европейского Союза. Украина выполняет свою часть обязательств по вступлению, и процесс переговоров должен этому соответствовать".

Венгрия блокирует вступление Украины в ЕС

Как сообщал УНИАН, в феврале Будапешт заблокировал первый блок переговоров о членстве Украины в Евросоюзе. В нем предусматривались подготовка и принятие двух дорожных карт.

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20 марта министр Венгрии по делам Европейского Союза Янош Бока заявил, что Украина должна стать "буферной зоной" между Россией и Европой.

А венгерский премьер Виктор Орбан инициировал в стране опрос, так называемые "национальные консультации", относительно вступления Украины в Евросоюз. Он должен состояться до начала этого лета.

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