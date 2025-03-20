Венгерский министр подчеркнул, что не видит безопасности Европы в интеграции Украины в оборонные системы.

Украина должна стать "буферной зоной" между Россией и Европой. Об этом заявил министр Венгрии по делам Европейского Союза Янош Бока в интервью Financial Times.

"Мы не видим безопасность Европы в интеграции Украины в оборонные системы, но мы видим необходимость буферной зоны между Россией и европейскими оборонными структурами, которая служит интересам как России, так и Европы. Украина может функционировать как буферная зона только при условии, что между глобальными игроками будет консенсус относительно того, что можно и что нельзя делать на территории Украины. В противном случае это будет зона конфликта, а не буферная зона", - отметил он.

Также Бока добавил:

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"Если США или ЕС делают что-то в Украине без одобрения Путина, это само по себе является источником конфликта".

Как пишет FT, дипломаты из других стран ЕС заявили, что "стратегическое расхождение" Венгрии со своими союзниками кажется непреодолимым, поэтому проводятся обсуждения о том, как отменить право вето Будапешта на единогласное принятие решений.

"Продолжение противостояния по Украине рано или поздно должно иметь последствия для позиции Венгрии", - отметил один высокопоставленный дипломат ЕС и отметил, что некоторые министры иностранных дел ЕС проводили дискуссии о последствиях для Будапешта.

В то же время Бока подчеркнул, что сближение Трампа с Путиным является не только геополитически мотивированным, но и идеологически.

"Многие люди делают ошибку, недооценивая степень неприязни администрации Трампа к европейским институтам. "[Трамп] рассматривает ЕС не просто как международную организацию с противоположными интересами, а как политического оппонента, и относится к нему соответственно", - считает политик.

По его словам, "предостережения" Венгрии относительно санкций против РФ "усилились", также Бока считает, что эти ограничения угрожают подорвать мирный процесс.

"Мы не хотим, чтобы решения по режиму санкций стали препятствием для прекращения огня и мирных переговоров... Мы должны говорить о том, насколько санкции помогают или препятствуют этому конкретному мирному процессу", - подытожил министр.

Политика Венгрии в отношении Украины - последние новости

Как писал УНИАН, ранее Янош Бока пригрозил блокировать выводы саммита ЕС по Украине, поскольку это "противоречит венгерской позиции и национальным интересам" страны.

Также сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан намерен "решить судьбу" Украины в ЕС с помощью опроса внутри своей страны. По его словам, голосование будет носить консультативный характер, однако его результаты, скорее всего, окажутся неблагоприятными для Украины.

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