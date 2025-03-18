Граждане Венгрии выразят свое отношение к вступлению Украины в Евросоюз.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан инициировал опрос общественного мнения в стране относительно членства Украины в ЕС, который состоится до начала лета 2025 года. Информацию об этом подтвердил венгерский министр по вопросам Евросоюза Янош Бок, передает "Европейская правда".

По его словам, венгры в ходе опроса смогут выразить свое отношение к возможности предоставления Украине членства в Евросоюзе.

Конкретные сроки проведения так называемых "национальных консультаций" с гражданами Венгрии Бок озвучивать не стал, отметив, что это произойдет до начала лета.

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"Будущее процесса расширения Украины теперь в руках венгерских граждан. Они будут иметь возможность выразить свою позицию во время национальных консультаций, инициированных венгерским правительством. Мы ждем результатов до лета", - сказал министр журналистам.

Позиция Венгрии относительно вступления Украины в ЕС

Как писал УНИАН, Орбан неоднократно высказывался против предоставления членства в ЕС Украине. Ранее он утверждал, что вступление страны в Евросоюз "немыслимо здесь и сейчас". Также венгерский премьер заверял, что у него нет аргументов, которые "оправдали" бы вступление Украины с точки зрения интересов Будапешта.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский назвал главное препятствие для переговоров о вступлении Украины в ЕС. По его словам, основной преградой является позиция Венгрии.

В свою очередь, вице-премьер по евроинтеграции и министр юстиции Ольга Стефанишина дала простое объяснение тому, почему Украина будет членом Евросоюза в 2030 году. По ее словам, бюджет ЕС на 2026-32/33 годы уже формируется с учетом членства Украины.

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