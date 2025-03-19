Украине приходится выполнять амбициозные задачи, одновременно защищая свою территорию, критическую инфраструктуру и гражданское население от атак России.

Европейский Союз должен срочно разработать четкую дорожную карту для того, чтобы Украина стала полноправным членом блока. Об этом предупредили ряд стран, на фоне опасений, что Венгрия пытается подрывать шансы Киева, пишет Politico.

В совместном письме, которое оказалось в распоряжении издания, чиновники из Швеции, Финляндии, Дании, Латвии, Литвы и Эстонии призвали Брюссель разработать "конкретные предложения относительно того, как решительно продвигать процесс вступления Украины". Это происходит на фоне растущей европейской поддержки Украины и обострения разрыва с администрацией президента США Дональда Трампа.

"Подтверждая полную и однозначную приверженность перспективе членства Украины в ЕС, мы призываем к ускорению процесса вступления", - говорится в заявлении. "Пришло время для амбициозных и эффективных решений в этом отношении".

Несмотря на то, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен публично выразила мнение, что Украина может стать членом ЕС до 2030 года, подписанты письма теперь требуют конкретных шагов, чтобы убедиться, что это действительно произойдет.

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"Украина продемонстрировала значительный прогресс в реформах - теперь пришло время для нас мобилизовать усилия, чтобы помочь Украине сделать это", - говорится в письме.

В частности, Украине приходится выполнять амбициозные политические, экономические и правовые задачи, одновременно защищая свою территорию, критическую инфраструктуру и гражданское население от атак России.

В то же время, как отмечается в письме, процесс расширения ЕС должен быть "предсказуемым и базироваться на собственных заслугах, и двусторонние вопросы, которые противоречат общим стратегическим интересам Союза, не должны использоваться для блокирования прогресса, а должны решаться через добросовестный диалог".

Что предшествовало

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно выступает против вступления Украины в ЕС, а его дипломаты в Брюсселе постоянно выдвигают возражения во время переговоров, направленных на укрепление институтов Киева и обеспечение политического и экономического согласования.

Ранее в этом месяце Орбан объявил о необязательном общенациональном опросе по поддержке вступления Украины. В списке из 12 требований к Брюсселю, обнародованном на прошлой неделе, он заявил, что ЕС должен быть "Союзом, но без Украины".

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