Стороны обсудили вопросы двусторонних отношений и поддержки Украины в будущем членстве в ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, о чем говорил с федеральным канцлером Австрии Карлом Негаммером.

Об этом он сказал в своем заявлении по результатам встречи с Негаммером.

Зеленский подчеркнул, что визит Негаммера в Киев является решающим в эти дни и очень важным для Украины. По его словам, канцлер совершит визит к освобожденной от оккупантов Буче, чтобы увидеть последствия вторжения РФ.

"Проговорили несколько важных вопросов... Относительно наших двусторонних отношений, поддержки Украины в будущем членстве в ЕС..., а также мощную санкционную против РФ и наращивание этой политики", - отметил президент.

Он поблагодарил Австрию не только за гуманитарную помощь, но и за технику, в частности для украинских спасателей.

Как ранее сообщал УНИАН, в ЕС заявили, что готовят новые санкции против России. По данным Financial Times, новые ограничения включают запрет на использование российскими судами портов ЕС, дополнительные экспортные ограничения и эмбарго на поставку энергоносителей.

В свою очередь министр иностранных дел Александр Шалленберг заявил, что Австрия не будет поддерживать любое эмбарго Евросоюза на поставку российского газа. По его мнению, ЕС имеет другие варианты усиления карательных мер против правительства Путина.

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