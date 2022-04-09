Началась встреча президента Украины Владимира Зеленского с федеральным канцлером Австрии Карлом Негаммером.
Об этом сообщает пресс-служба президента.
Зеленский встретил Негаммера перед зданием Офиса президента.
Впоследствии лидеры государств зашли в ОП.
"Для нас важен сигнал, сигнал для всей Украины, что Австрия поддерживает Украину, украинский народ в сопротивлении против агрессии РФ", - подчеркнул Зеленский.
Он поблагодарил Негаммера за поддержку Украины.
По словам президента, сегодня они в частности обсудят с канцлером Австрии дальнейшую поддержку для Украины.
В свою очередь, Негаммер подчеркнул, что Австрия стоит на стороне Украины и будет расширять свою помощь.
Ранее министр иностранных дел Австрии заявил, что страна не будет поддерживать любое эмбарго Евросоюза на поставки российского газа.