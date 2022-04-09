Сегодня они в частности обсудят дальнейшую поддержку для Украины.

Началась встреча президента Украины Владимира Зеленского с федеральным канцлером Австрии Карлом Негаммером.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Зеленский встретил Негаммера перед зданием Офиса президента.

Впоследствии лидеры государств зашли в ОП.

"Для нас важен сигнал, сигнал для всей Украины, что Австрия поддерживает Украину, украинский народ в сопротивлении против агрессии РФ", - подчеркнул Зеленский.

Он поблагодарил Негаммера за поддержку Украины.

По словам президента, сегодня они в частности обсудят с канцлером Австрии дальнейшую поддержку для Украины.

В свою очередь, Негаммер подчеркнул, что Австрия стоит на стороне Украины и будет расширять свою помощь.

Ранее министр иностранных дел Австрии заявил, что страна не будет поддерживать любое эмбарго Евросоюза на поставки российского газа.

Вас также могут заинтересовать новости: