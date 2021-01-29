По словам президента, этот закон дает возможность украинцам принимать важные решения по жизнедеятельности страны, а политики теряют часть влияния, поэтому критикуют этот закон.

Президент Владимир Зеленский поздравил украинский народ с принятием закона о всеукраинском референдуме.

Об этом глава государства заявил в своем блоге.

По его словам, принятый Верховной Радой закон «О народовластия через всеукраинский референдум» предоставляет возможность всем гражданам Украины принимать важные решения по жизнедеятельности страны. А политики теряют часть влияния, поэтому критикуют этот закон.

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«Если заметили, то это уже закономерность: если общество что-то поддерживает, а политики против - значит, у политиков что-то хотят забрать. Так было, когда мы отменили депутатскую неприкосновенность, так произошло и сейчас. Для некоторых это катастрофа, потому что теперь важные решения смогут принимать не они, а все граждане Украины на референдуме», - сказал Зеленский.

Он напомнил, что принятие закона о референдуме было среди пунктов его предвыборной программы.

«Мы это обещали - мы это сделали. Мои поздравления народу Украины, мои соболезнования отдельным партиям», - отметил президент.

Он добавил, что некоторые депутаты высказывались против этого закона, однако сейчас изменили свою позицию. Зеленский также выразил надежду, что в будущем народных избранников, которые быстро «переобуваются», будет меньше.

«Считается, что самое быстрое существо на планете - это гепард. На самом деле это не так - это отдельные депутаты и скорость, с которой они «перекрашиваются». Сначала они были категорически против референдума, но - бац! Вуаля! - и теперь уже инициируют референдум по 5 вопросов или по скольких там. Думаю, мем Facepalm можно сделать официальным логотипом этой политической силы. И слоган "20 лет на рынке переобуваний!», - подчеркнул глава государства.

Всеукраинский референдум в Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, 26 января Верховная Рада приняла закон "О народовластии через всеукраинский референдум" (№ 3612), внесенный президентом.

Документ определяет возможность проведения электронного референдума, но только после принятия отдельного закона, который урегулирует всю эту процедуру.

Согласно закону, референдум по народной инициативе провозглашается президентом Украины согласно Конституции Украины. Всеукраинский референдум провозглашается по народной инициативе по требованию не менее 3 миллионов граждан Украины, имеющих право голоса, при условии, что подписи относительно назначения всеукраинского референдума собраны не менее чем в двух третях областей и не менее чем по 100 тысяч подписей в каждой области.

Согласно закону, на референдум выносится только один вопрос.

Предметом всеукраинского референдума могут быть вопросы: утверждение закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины; общегосударственного значения; об изменении территории Украины; о прекращении действия закона Украины или отдельных его положений.

Также законом определены вопросы, которые не могут быть предметом всеукраинского референдума.

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Автор: Константин Гончаров