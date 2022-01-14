Специалистам удалось установить, как хакеры взломали сайты госучреждений.

В Министерстве цифровой информации поделились первыми результатами исследования масштабной кибератаки на украинские правительственные сайты, которая произошла в ночь с 13 на 14 января.

В частности, специалистам Госспецсвязи, СБУ и Киберпола удалось установить, как хакеры взломали сайты госучреждений. Об этом сообщается на странице Минцифры в Facebook.

Отмечается, что специалисты вместе с командами министерств и ведомств уже возобновили работу большинства сайтов.

Читайте такжеМассовая кибератака на Украину: СБУ расследует причастность спецслужб РФ"Всего атаковали более 70 госресурсов, 10 из которых подверглись несанкционированному вмешательству. Контент сайтов при этом изменен не был и утечки персональных данных не произошло", - сообщают в Минцифры.

По данным министерства, по инициативе СБУ были отключены важные государственные ресурсы, в том числе и портал Дия. В Минцифры отметили, что это было необходимо для локализации проблемы и препятствованию распространения атаки. Мобильное приложение действие работало и сейчас работает в штатном режиме.

"Сейчас мы можем с большой вероятностью утверждать, что произошла так называемая supply chain attack — атака через цепочку поставок. Злоумышленники взломали инфраструктуру коммерческой компании, имевшей доступ с правами администрирования к вебресурсам, которые пострадали в результате атаки", - подытожили в ведомстве.

Расследование продолжат на выходных, чтобы установить его заказчиков и ответственных за кибератаки.

Напомним, в ночь на 14 января была осуществлена хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в частности Министерства иностранных дел, Министерства образования и науки, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и другие.

На главных страницах этих сайтов были размещены сообщения провокационного характера. Работа большей части пострадавших государственных ресурсов уже восстановлена.

Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров заверил, что данные украинцев в безопасности после атаки хакеров.

В Госспецсвязи заявили, что это самая масштабная атака на правительственные веб-ресурсы за последние четыре года. По данным Госспецсвязи, во время кибератаки пострадали около 70 сайтов центральных и региональных органов власти.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов уверен, что за этой кибератакой стоит Россия.

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