Впервые ЕС профинансирует закупку и доставку вооружения и оборудования в страну, которая подвергается атаке.

На фоне полномасштабного вторжения РоссииЕвропейский Союз профинансирует закупку летального оружия для Украины. Впервые в истории это сделают для страны, которую атаковали.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Впервые ЕС профинансирует закупку и доставку вооружения и оборудования в страну, которая подвергается атаке", — сказала она.

По словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, Европейский фонд мира предложат использовать для финансирования поставок Украине летального оружия, топлива, защитного и медицинского оборудования.

"Другое табу снято, табу в отношении того, что ЕС не предоставляет оружие во время войны. Да, мы это делаем. Эта война требует нашего участия для того, чтобы поддержать украинскую армию. Мы живем в беспрецедентное время", — сказал Боррель.

Также он рассказал, что поручил установить механизм, координирующий запросы украинской армии, чтобы страны-члены блока более эффективно реагировали на них.

Война против Украины:

Напомним, 24 февраля Российская Федерация вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты захватывают не только военные части, аэропорты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.