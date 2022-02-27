На фоне полномасштабного вторжения РоссииЕвропейский Союз профинансирует закупку летального оружия для Украины. Впервые в истории это сделают для страны, которую атаковали.
Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Впервые ЕС профинансирует закупку и доставку вооружения и оборудования в страну, которая подвергается атаке", — сказала она.
По словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, Европейский фонд мира предложат использовать для финансирования поставок Украине летального оружия, топлива, защитного и медицинского оборудования.
"Другое табу снято, табу в отношении того, что ЕС не предоставляет оружие во время войны. Да, мы это делаем. Эта война требует нашего участия для того, чтобы поддержать украинскую армию. Мы живем в беспрецедентное время", — сказал Боррель.
Также он рассказал, что поручил установить механизм, координирующий запросы украинской армии, чтобы страны-члены блока более эффективно реагировали на них.
Война против Украины:
Напомним, 24 февраля Российская Федерация вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты захватывают не только военные части, аэропорты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.
27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.