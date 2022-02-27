Самый высокий уровень поддержки на Западе и в Центре.

Действия президента Украины Владимира Зеленского поддерживает более 90% опрошенных. Таковы данные опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 26-27 февраля 2022 года.

По данным опроса, 91% украинцев поддерживают действия президента Зеленского, из них 59% - всецело поддерживают, 32% - скорее поддерживают. Не поддерживают – 6%, затруднились ответить – 3%. При этом группа "Рейтинг отмечает, что с декабря 2021 года поддержка действий президента Украины выросла втрое.

Во всех регионах страны наблюдается чрезвычайно высокий уровень поддержки Зеленского: на Западе и в Центре (более 90%), на Востоке и Юге – более 80%.

Справка. Опрос проведен 26-27 февраля 2022 года. Опрошено 2000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.

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