Вопрос границ между Украиной и РФ, вероятно, так и останется в подвешенном состоянии.

В Европе все больше утверждается мнение о том, что наиболее реалистичным форматом окончания российско-украинской войны является замораживание конфликта с отложенным на неопределенный срок вопросом границ. Об этом а авторской статье пишет Алек Рассел - руководитель отдела иностранных новостей газеты Financial Times.

По его словам, в Брюсселе, несмотря на определенные опасения относительно возможных действий Дональда Трампа, все больше надеются, что в следующем году при его посредничестве таки удастся достичь если не полного мира, то по крайней мере прекращения огня.

Рассел отмечает, что некоторые и в дальнейшем будут требовать отступления российских войск к границам 1991 года, "но все больше в Киеве, Вашингтоне и во всей Европе существует общая точка зрения относительно наиболее вероятного результата: замороженный конфликт с отложением вопроса границ на неопределенный срок".

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Люди, приближенные к команде Трампа, описывали сценарий, похожий на "корейский вариант", но без участия американских войск в охране демилитаризованной зоны. Поскольку размещение миротворцев ООН тоже представляется невозможным из-за права вето России в Совбезе, Рассел считает вероятным размещение европейских сил на разделительной полосе между россиянами и украинцами.

Журналист считает такой сценарий вполне вероятным, поскольку многие европейские правительства понимают, что Путин попытается напасть снова, если не будет реальных сдерживающих факторов. И хотя "кошмарный сценарий", по которому Трамп вынуждает Украину к уступкам на условиях Путина, еще остается на столе, европейские лидеры все же настроены сдержанно оптимистично.

"Трамп хочет ее (войну) решить, но не любой ценой. Это не может быть капитуляция Украины", - говорит высокопоставленный европейский чиновник, вспоминая позорное бегство американцев из Афганистана.

В частности, существует мнение, что Трамп может подписать реальные гарантии безопасности Украине, хотя и без обещания членства Украины в НАТО. Одна из идей, которая возникла в его окружении, заключается в том, чтобы пообещать "вернуться к борьбе", если Путин нарушит условия нового соглашения, как он нарушил Минские соглашения.

Перспективы окончания войны в Украине

Как писал УНИАН, президент Владимир Зеленский делает ставку на новоизбранного президента США Дональда Трампа в надежде быстро положить конец развязанной Россией войне. По данным The Telegraph, Зеленский окончательно разуверился в администрации пока еще действующего президента США Джо Байдена.

Также мы рассказывали, что, по словам Зеленского, Украина не будет юридически признавать российской любую часть оккупированной территории. Однако Украина также не будет пытаться вернуть Крым военным путем.

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