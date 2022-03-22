Японские власти назвали это решение "совершенно неприемлемым".

Власти Японии резко отреагировала на выход России из переговоров по мирному договору и заморозку совместных экономических проектов, связанных со спорными Курильскими островами.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал решение РФ "несправедливым" и "совершенно неприемлемым", сообщает CNN.

Отметим, что РФ сделала это из-за санкций, введенных Токио в связи с вторжением России в Украину.

"Вся эта ситуация была создана вторжением России в Украину, и реакция России, направленная на то, чтобы подтолкнуть это к японо-российским отношениям, крайне несправедлива и совершенно неприемлема", — сказал он.

"Япония должна решительно продолжать санкции против России в сотрудничестве с остальным миром", — добавил Кисида. Он добавил, что Япония начала принимать эвакуированных из Украины, и призвал общественность к поддержке.

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