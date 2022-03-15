Япония отправила в Украину бронежилеты, шлемы и другое защитное снаряжение.

Япония готовит третий самолет с защитным снаряжением для украинской армии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил посол Украины в Японии Сергей Корсунский в эфире информационного телемарафона.

"2 самолета уже прилетели в Европу, третий готовится. Это защитное снаряжение, защитные элементы, которые помогут сохранить жизнь. Те наши украинские воины, которые получат жилеты и каски, почувствуют японское качество", - сказал он.

"Япония полностью на нашей стороне. Нет больше никакого российского лобби. Мы его уничтожили в порошок", - добавил дипломат.

Война против Украины: