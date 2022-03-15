Япония готовит третий самолет с защитным снаряжением для украинской армии.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил посол Украины в Японии Сергей Корсунский в эфире информационного телемарафона.
"2 самолета уже прилетели в Европу, третий готовится. Это защитное снаряжение, защитные элементы, которые помогут сохранить жизнь. Те наши украинские воины, которые получат жилеты и каски, почувствуют японское качество", - сказал он.
"Япония полностью на нашей стороне. Нет больше никакого российского лобби. Мы его уничтожили в порошок", - добавил дипломат.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
- По состоянию на 9 марта ООН зафиксировало 1506 случаев гибели или ранения гражданских лиц в Украине: 549 погибших и 957 раненых.
- По состоянию на 11 марта 2022 года по подсчетам ООН Украину покинули 2,5 миллиона беженцев.
8 марта Корсунский заявил, что Япония передаст Украине бронежилеты, шлемы, медикаменты, палатки, зимнюю одежду, генераторы, камеры и т.п.
9 марта он сообщил, что Япония отправила в Украину бронежилеты, шлемы и другое защитное снаряжение.
- 13 марта, в Ирпене Киевской области российские оккупанты расстреляли корреспондента New York Times, еще один журналист ранен.
- По состоянию на 13 марта Россия из-за санкций лишилась доступа к половине своих золотовалютных резервов.