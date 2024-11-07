Пока Зеленский и Трамп не говорили о вариантах быстрого окончания войны, и обеим сторонам надо подготовиться к предметным разговорам.

Быстрое окончание войны, которое обещал Дональд Трамп, обязательно будет означать определенные потери для Украины. Однако предметно мирные инициативы следующего президента США с Киевом еще не были обсуждались. Об этом президент Владимир Зеленский сказал на пресс-конференции в Будапеште.

Глава государства отметил, что в последнее время у него было несколько хороших разговоров с Трампом, в частности хорошая встреча в Нью-Йорке в сентябре.

"Но они должны быть более предметными и к этому надо готовиться двум сторонам, в любом случае. Как минимум двум сторонам", - сказал Зеленский.

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По мнению президента Украины, Дональд Трамп действительно хочет быстрого решения для окончания войны.

"Хочет - это не значит, что так получится. И я здесь без упреков. Я просто говорю, что мы там, где мы есть, и мы в войне с россиянами. И это факт. Это самый сложный враг этого века", - подчеркнул Зеленский.

По словам президента Украины, надо готовиться к любому решению.

"Мы хотим справедливого окончания войны. Я уверен, что быстрое окончание войны - это потери. Я думаю, если очень быстрое... Я не знаю эту идею. Мы не говорили об этом с президентом Трампом. Я думаю, что он будет готовиться со своей командой к тем или иным предложениям. Я думаю, что все это впереди. Одно понятно мне, что он действительно хочет окончания, но еще раз говорю и считаю, если это очень быстро "окончание ради окончания"... Мы все хотим окончания. Мы очень хотим справедливого окончания", - подчеркнул Зеленский.

Мирный план Трампа

Как сообщал УНИАН, Дональд Трамп неоднократно повторял свое обещание, что в случае победы на выборах президента США может закончить войну в Украине за 24 часа. Однако он никогда не раскрывал подробностей своего плана.

В сентябре, после встречи с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке Трамп пообещал в случае победы на выборах "что-то наработать" с целью завершения войны между Украиной и Россией еще до своей инаугурации. Отметим, что инаугурация должна состояться 20-го января 2025 года.

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