По словам эксперта, "очень важно будет отделить работу журналистов от влияния российских пропагандистов".

В ближайшие два месяца в средствах массовой информации стоит ожидать множество "инсайдов" о различных "мирных планах" со ссылкой на источники в "окружении" Дональда Трампа, торги и другие вещи. Об этом предупреждает руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете нацбезопасности и обороны Украины Андрей Коваленко.

По его словам, в некоторых манипуляциях будет заинтересована Россия, которая "ведет свою игру", при этом отдельные медиа "будут гнаться за хайпом".

Как сказал эксперт, "очень важно будет отделить работу журналистов от влияния российских пропагандистов в этих историях, которые всегда манипулируют такими инфоповодами":

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"В любом случае, истины и реального положения дел в этих сценариях в медиа будет, как правило, мало. А вот теорий - много".

"Мирный план" Трампа: что известно

Недавно журналисты издания WSJ узнали детали "мирного плана" Трампа для Украины. По данным СМИ, план может включать требование к Киеву отказаться от вступления в НАТО на 20 лет и замораживание линии фронта без возвращения территорий.

По словам источников СМИ, Трамп пока не утвердил конкретного плана, в частности относительно того, как он убедит президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского сесть за стол переговоров.

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