На Банковой призвал российских военных покинуть территорию Украины.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк отмечает, что эпидемию технических аварий на военных аэродромах в Крыму и Беларуси российским военным стоит рассматривать как предостережение свыше.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Эпидемию технических аварий на военных аэродромах в Крыму и Беларуси ru-военным стоит рассматривать как предостережение свыше: забудьте об Украине, снимите форму и идите. Ни в оккупированном Крыму, ни в оккупированной Беларуси вы не сможете чувствовать себя в безопасности", - подчеркнул Подоляк.

Он добавил, что карма их найдет везде".

Удар по аэродрому в Новофедоровке: что известно

Напомним, 9 августа, во временно оккупированном Крыму прогремела серия взрывов на российской военной авиабазе "Саки" в Новофедоровке. Именно с этой авиабазы вражеские самолеты летели бомбить Запорожскую, Николаевскую и Херсонскую области.

В Минобороны Украины прокомментировали взрывы, отметив, что не могут установить причину возгорания, однако в очередной раз напомнили о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.

В Минобороны России заявили, что взрывы произошли из-за того, что сдетонировали боеприпасы. Сообщалось о пострадавших и одном погибшем.

Известно, что в результате взрывов уничтожено по меньшей мере 9 самолетов, аэродром выведен из строя.

Взрывы на военном аэродроме "Зябровка"

Напомним, ночью 11 августа "Беларускі Гаюн" сообщил, что в Беларуси слышны звуки взрывов и видны вспышки на аэродроме "Зябровка" в Гомельской области.

Утверждалось, что на военном объекте было не менее 8 вспышек.

Ранее Министерство обороны Беларуси сообщило о проведении учений войск ПВО и ВВС с боевой стрельбой, однако связаны ли они со вспышками в районе Зябровки – неизвестно.

В сообщении пресс-службы Минобороны Беларуси отметили, что причина взрывов - "возгорание одной из единиц техники".

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