Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк отмечает, что эпидемию технических аварий на военных аэродромах в Крыму и Беларуси российским военным стоит рассматривать как предостережение свыше.
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
"Эпидемию технических аварий на военных аэродромах в Крыму и Беларуси ru-военным стоит рассматривать как предостережение свыше: забудьте об Украине, снимите форму и идите. Ни в оккупированном Крыму, ни в оккупированной Беларуси вы не сможете чувствовать себя в безопасности", - подчеркнул Подоляк.
Он добавил, что карма их найдет везде".
Удар по аэродрому в Новофедоровке: что известно
Напомним, 9 августа, во временно оккупированном Крыму прогремела серия взрывов на российской военной авиабазе "Саки" в Новофедоровке. Именно с этой авиабазы вражеские самолеты летели бомбить Запорожскую, Николаевскую и Херсонскую области.
В Минобороны Украины прокомментировали взрывы, отметив, что не могут установить причину возгорания, однако в очередной раз напомнили о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.
В Минобороны России заявили, что взрывы произошли из-за того, что сдетонировали боеприпасы. Сообщалось о пострадавших и одном погибшем.
Известно, что в результате взрывов уничтожено по меньшей мере 9 самолетов, аэродром выведен из строя.
Взрывы на военном аэродроме "Зябровка"
Напомним, ночью 11 августа "Беларускі Гаюн" сообщил, что в Беларуси слышны звуки взрывов и видны вспышки на аэродроме "Зябровка" в Гомельской области.
Утверждалось, что на военном объекте было не менее 8 вспышек.
Ранее Министерство обороны Беларуси сообщило о проведении учений войск ПВО и ВВС с боевой стрельбой, однако связаны ли они со вспышками в районе Зябровки – неизвестно.
В сообщении пресс-службы Минобороны Беларуси отметили, что причина взрывов - "возгорание одной из единиц техники".
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