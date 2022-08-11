Маломуж считает, что к взрывам на авиабазе в Новофедоровке могут быть причастны украинские спецслужбы.

Успешному удару по авиабазе российской армии в оккупированном Крыму могло способствовать нахождение там украинской агентуры.

Такое мнение высказал руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах, генерал армии Николай Маломуж, пишет "Обозреватель".

"Возможно проведение глубинной спецоперации нашими спецслужбами. Мы могли использовать людей, которые непосредственно находились на этом объекте, служили там или, возможно, тех, кто целевым образом был направлен сюда. Имитировать несчастный случай, когда кто-то что-то поджег или были приняты неправильные технологические решения, которые привели к таким последствиям - это один из вариантов, которые могли использовать и наши спецслужбы в результате длительной подготовки такого акта на территории аэродрома", - сказал он.

Маломуж отметил, что склоняется к версии о подготовленной операции по уничтожению конкретного объекта с самолетами и ракетными средствами.

"Возможно, с использованием сил и средств наших спецслужб для того, чтобы провести комплексную операцию в нескольких местах сразу", - добавил он.

По мнению генерала, удар по авиабазе будет иметь большое военно-политическое значение. Об этом свидетельствует реакция на событие как в Украине, так и в мире.

"Это поднимает дух военным, это значит, что мы можем действовать уже и на территории Крыма. И, конечно, это очень большой удар по российскому истеблишменту, военным и гражданскому населению, особенно крымчанам. Мы видели панику, выезд с территории Крыма отдыхающих. Это подрывает авторитет России, авторитет их вооруженных сил, показывает, что угроза для россиян возможна уже не только в Крыму, но и в других регионах, откуда наносятся удары", - резюмировал Маломуж.

Удар по аэродрому в Крыму:

9 августа 2022 года в захваченном Российской Федерацией Крыму произошли взрывы в районе военного аэродрома возле города Саки. Именно с этой авиабазы вражеские самолеты летели бомбить Запорожскую, Николаевскую и Херсонскую области. Известно об уничтожении девяти вражеских самолетов и выведении аэродрома из строя.

В Минобороны России утверждали, что взрывы произошли из-за того, что сдетонировали боеприпасы. Сообщалось о пострадавших и одном погибшем.

Отреагировали на это и в украинском оборонном ведомстве.