Отметим, что до сих пор не опубликовано ни одного видео, на котором были бы зафиксированы взрывы на беларуском аэродроме.

После ночных взрывов и вспышек на аэродроме "Зябровка" в Беларуси Министерство обороны РБ поспешило назвать их причину.

Как говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Беларуси, причина взрывов - "возгорание одной из единиц техники".

"10 августа около 23 часов во время контрольного пробега одной из единиц техники после проведенной замены двигателя произошло ее возгорание. Личным составом своевременно приняты меры по тушению. Пострадавших нет", - уверяют в МО РБ.

Напомним, ночью 11 августа "Беларускі Гаюн" сообщил, что в Беларуси слышны звуки взрывов и видны вспышки на аэродроме "Зябровка" в Гомельской области.

Утверждалось, что на военном объекте было не менее 8 вспышек.

Ранее Министерство обороны Беларуси сообщило о проведении учений войск ПВО и ВВС с боевой стрельбой, однако связаны ли они со вспышками в районе Зябровки – неизвестно.

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