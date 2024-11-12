По словам Борреля, ЕС должен взять на себя ответственность в отношении Украины.

Европейский Союз должен рассмотреть сценарий, по которому его поддержка для Украины должна увеличиться после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Об этом заявил высокий представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель, пишет Bloomberg.

По информации журналистов, он выступил в Варшаве вместе с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским. В издании напомнили, что в эти выходные Боррель находился в Киеве, где пообещал, что помощь Украине со стороны ЕС будет оставаться "непоколебимой".

В то же время издание Polska Agencja Prasowa SA сообщило, что во время встречи с Сикорским Боррель отметил, что не может быть так, что США действуют, а Европа только реагирует на ситуацию в Украине.

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Глава европейской дипломатии напомнил, что Польша всегда была лидером в предоставлении Украине всего необходимого для защиты в условиях войны, а Украина "нуждается в этой поддержке в этот критический момент".

"Не может быть ситуации, когда американцы действуют, а европейцы только реагируют. Мы сами должны взять на себя ответственность. Мы должны заверить Украину, что наша поддержка будет продолжаться, но для этого нужны адекватные ресурсы и решимость. Это требует политической воли и, прежде всего, финансовых ресурсов", - подчеркнул дипломат.

ЕС и Украина - последние новости

Ранее Жозеп Боррель заявил, что на своем пути в Европейский Союз Украина имеет очень хороший результат, даже лучше, чем у некоторых других государств. По его словам, это свидетельствует о том, что украинцы действительно хотят стать членом ЕС.

Также глава европейской дипломатии рассказал, какие гарантии безопасности Европейский Союз может предоставить Украине. Он подчеркнул, даже если ЕС не является военным альянсом, то это не означает, что государства не оказывают друг другу помощь.

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