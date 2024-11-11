Украина является лишь одной из фигур на большой шахматной доске противостояния США с РФ, Китаем и Индией, отметил эксперт.

Информационные вбросы о различных так называемых "мирных планах" завершения войны делаются для проверки реакции. Об этом военный эксперт, бывший сотрудник СБУ, Иван Ступак сказал в эфире на Radio NV.

В частности, у него спросили, насколько правдоподобной является информация о том, что якобы в команде Дональда Трампа есть видение, чтобы создать так называемую буферную зону на украинской территории и ввести туда британские и европейские войска.

"Очень вероятна история о "восточном вале" или аналог "38-й параллели" как это было на Корейском полуострове. Это очень вероятная история. А по поводу британских солдат... мы не слышали ни одного слова от самих британцев. Мне кажется, эта информация появилась раньше, чем вообще спросили их мнения и согласия, готовы ли они. А почему именно британские военные? Кто позволит им здесь находиться? Конечно, это очень теоретический вариант. А Российская Федерация захочет увидеть белорусских военных, например. Или из Казахстана. Мы подождем еще какого-то подтверждения", - подчеркнул Ступак.

При этом, эксперт считает, что до инаугурации Трампа, до 20 января, будут вбрасываться наборы сценариев. При этом, как только будет сформирована новая администрация и она начнет выполнять свои полномочия, тогда будет сформирован один генеральный план дальнейших действий, или в дополнение к нему какие-то запасные, если первый план не сработает. Новая администрация должна иметь руководителей Государственного департамента США, Пентагона, ЦРУ и советника по национальной безопасности. Трамп будет прислушиваться к мнению этих людей, но сохранит за собой последнее слово.

Ступак считает, что сейчас появление различных планов надо воспринимать как информационные вбросы:

"Это больше рассматривается как вброс для того, чтобы вообще посмотреть как будут реагировать и пока не отработается реальная, не хочу говорить, дорожная карта, но какой-то реальный магистральный сценарий".

В то же время он считает, что мнение украинцев никого не интересует в США, потому что "мы только одна из фигур на этой большой шахматной доске в противостоянии с Российской Федерацией, с Китаем, Индией".

"Я убежден, что эти вбросы - это, возможно, не больше тестирования, а больше заготовки, которые уже были в этой команде, им же надо что-то говорить в этот период, пока он еще пока избранный президент (не вступил в должность - УНИАН), и эти заготовки как кирпичики вбрасываются в информационное пространство, потому что надо почему-то быть на слуху, почему-то быть в информационном пространстве", - сказал Ступак.

Эксперт считает, что похожие заготовки вбрасываются командой Трампа по различным внешним и внутренним вопросам, чтобы быть на этой информационной волне.

"Мирные планы" завершения войны в Украине

Как сообщал УНИАН, руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете нацбезопасности и обороны Украины Андрей Коваленко убежден, что в ближайшие два месяца в средствах массовой информации стоит ожидать множество "инсайдов" о различных "мирных планах" со ссылкой на источники в "окружении" Дональда Трампа, торги и другие вещи. По мнению Коваленко, очень важно отделять работу журналистов от влияния российских пропагандистов.

В то же время председатель Военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр считает, что если Трамп пойдет на заключение мирного соглашения для завершения войны в Украине, что позволит РФ выйти из ситуации победителем, то это "подорвет" интересы Штатов.

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