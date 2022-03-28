Зеленский также признался, что не ожидал, что на посту главы государства будет так тяжело.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал иностранным журналистам, как он видит победу Украины в войне Россией.

Как пишет The Economist, после нескольких секундной паузы Зеленский заявил, что победа Украины в российско-украинской войне будет заключаться в сохранении как можно большего количества жизней.

На вопрос, что Украине больше всего нужно от Запада, он сразу ответил, что это оружие.

"Номер один - это самолеты. Номер два, но это на самом деле является номером один - танки", – заявил Зеленский.

На вопрос как выглядит украинская победа президент сказал: "Победа - это возможность спасти как можно больше жизней".

Зеленский также признался, что не ожидал, что на посту главы государства будет так тяжело.

"Я не ожидал, что будет так тяжело... Я не герой", – сказал президент, отметив, что это достижение его народа.

Зеленский также рассказал, что часто выходит за пределы Офиса президента, ведь только так он сможет точно знать, что на самом деле происходит в мире. Он добавил, что очень важно быть честным перед людьми, чтобы они продолжали верить тебе.

"Надо быть честным, чтобы люди тебе поверили. Надо оставаться собой", - сказал глава государства.

Напомним, ранее в интервью российским СМИ Зеленский рассказал о том, изменилось ли его отношение к россиянам после 24 февраля.

"Несмотря на то, что я президент и должен быть достаточно прагматичным человеком, отношение после 24 числа ухудшилось. Ухудшилось очень сильно. Утрачена эмоциональная составляющая к Российской Федерации, к народу. Даже к народу...",- отметил Зеленский.

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