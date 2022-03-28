Он отметил, что такая реакция означает, что "мы все правильно делаем".

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал запрет в России на публикацию интервью с ним.

Об этом он сказал в своем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале президента.

Зеленский отметил, что сегодня тот день, когда снова можно убедиться в том, насколько далеко Украина от Российской Федерации.

"Представьте, они там в Москве переполошились из-за моего интервью российским журналистам. Тем из них, кто может позволить себе говорить правду. Когда журналисты уже готовились к публикации нашего интервью, - мы говорили с ними сегодня днем - российское цензурное ведомство вышло с угрозами. Так и написали - требуют отказаться от публикации разговора", - отметил он.

Президент добавил, что это было бы смешно, если бы не было так трагично.

"Уничтожили свободу слова в своем государстве, пытаются разрушить соседнее государство. Изображают себя глобальным игроком, а сами при этом боятся относительно короткого разговора с несколькими журналистами. Что ж, если такая реакция, значит мы все правильно делаем, значит они нервничают. Видимо, увидели, что у их граждан возникает все больше вопросов к положению дел в их государстве", - сказал Зеленский.

Максимальный контраст, заметил он, - это его разговор с "нашими любимыми украинскими телевизионщиками".

"Провел зум-конференцию с почти пятью сотнями наших медийщиков, которые создают телемарафон "единые новости". Благодарным им еще раз. Хотя мы и были ограничены во времени, все же довольно обстоятельно поговорили. Чувствуется, что все заботятся об Украине, заботятся о нас с вами, заботятся о нашем будущем. Записал себе много вопросов и предложений - все обязательно обработаем", - заверил глава государства.

Что предшествовало

Накануне украинский глава дал большое интервью российским изданиям "Медуза", "Дождь" и "Коммерсантъ" по развязанной Россией войне против Украины.

В свою очередь Роскомнадзор публикацию этого интервью запретил.

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