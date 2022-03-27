Президент отметил, что населению РФ оказалось легче поддерживать действующий режим, что и стало "самым страшным разочарованием, которое произошло и которое перешло в ненависть народов".

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, изменилось ли его отношение к россиянам после 24 февраля.

Об этом он сказал в интервью российским СМИ.

"Несмотря на то, что я президент и должен быть достаточно прагматичным человеком, отношение после 24 числа ухудшилось. Ухудшилось очень сильно. Утрачена эмоциональная составляющая к Российской Федерации, к народу. Даже к народу...",- отметил Зеленский.

По его словам, когда он вступил на пост главы государства, то понимал, что нужно сделать все, чтобы остановить войну и нужно бороться с пропагандой.

"Сегодня, за этот месяц, состоялся глобальный, исторический, культурный раскол. Глобальный. Это не просто война. Я считаю, что это все гораздо хуже... Глубокое разочарование заключается в том, что высокий уровень населения поддерживает Россию в силу разных причин. Я даже не хочу говорить, что это информационная промывка мозгов", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что нельзя не замечать полную войну на протяжении стольких лет.

"Это же не один шаг. Это восемь лет, черт побери! Это же долго. За восемь лет люди начинают заканчивать школьное образование; можно повзрослеть, выучиться, изучить предмет, стать профессионалом в любом виде", - добавил президент.

Он уточнил, что населению РФ оказалось легче поддерживать действующий режим, что и стало "самым страшным разочарованием, которое произошло и которое перешло в ненависть народов".

"У меня нет ответа, как это можно вернуть. У меня нет ответа, вернется ли это вообще когда-нибудь. Я не пророк... Еще несколько месяцев, и у каждого в семье будет потеря — та или иная. Выгнали, ранили, у ребенка что-то случилось, переехал муж, уехал в другую страну... У всех будет в семье какое - то горе", - заявил глава государства.

Зеленский считает, что ненависть ко всему российскому будет расти однозначно.

"Хотел еще что-то сказать по поводу языка. Хуже всего русскому языку сделал Владимир Владимирович Путин. Я считаю, непоправимый вред. Конечно, люди будут стесняться за пределами России иногда говорить в каких-то обществах по-русски... На долгие годы точно", - сказал он.

Также Зеленский добавил, что международное бойкотирование тех или иных российских спортсменов - это верное решение.

Напомним, Зеленский не одобрил идею Польши завести миротворцев в Украину.

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