Президент Российской Федерации Владимир Путин увеличил число заявлений, направленных на отказ Запада от помощи Украине. Данная активность связана с заявлениями США о передаче украинской армии ЗРК Patriot.
По данным аналитиков Института изучения войны, глава Кремля стал истерически обвинять Вашингтон в "затягивании" войны. При этом Путин пытается убедить, что системы ПРО в Украине "не будут выполнять" оборонные цели.
Кроме того, эксперты напомнили, что в Кремль лгали и пытались представить помощь Запада Украине как эскалацию. В свою очередь аналитики отметили, что система Patriot помогут усилить способность Украины защищать объекты критической инфраструктуры от российских ракет.
"Patriot также помешает попыткам Путина принудить Украину к переговорам на его условиях", - говорится в сообщении.
Передача Украине систем Patriot - что известно
21 декабря президент Владимир Зеленский отправился в США на встречу с американским коллеегой Джо Байден, который подтвердил передачу Украине ЗРК Patriot.
При этом отмечается, что бойцы ВСУ будут обучаться работать с ЗРК в третьих странах, что займет "определенное время". В свою очередь спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что украинские военные могут освоить американские системы Patriot за несколько месяцев.