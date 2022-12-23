Эксперты отметили, что глава Кремля увеличил число заявлений, направленных на отказ Запада от помощи Украине.

Президент Российской Федерации Владимир Путин увеличил число заявлений, направленных на отказ Запада от помощи Украине. Данная активность связана с заявлениями США о передаче украинской армии ЗРК Patriot.

По данным аналитиков Института изучения войны, глава Кремля стал истерически обвинять Вашингтон в "затягивании" войны. При этом Путин пытается убедить, что системы ПРО в Украине "не будут выполнять" оборонные цели.

Кроме того, эксперты напомнили, что в Кремль лгали и пытались представить помощь Запада Украине как эскалацию. В свою очередь аналитики отметили, что система Patriot помогут усилить способность Украины защищать объекты критической инфраструктуры от российских ракет.

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"Patriot также помешает попыткам Путина принудить Украину к переговорам на его условиях", - говорится в сообщении.

Передача Украине систем Patriot - что известно

21 декабря президент Владимир Зеленский отправился в США на встречу с американским коллеегой Джо Байден, который подтвердил передачу Украине ЗРК Patriot.

При этом отмечается, что бойцы ВСУ будут обучаться работать с ЗРК в третьих странах, что займет "определенное время". В свою очередь спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что украинские военные могут освоить американские системы Patriot за несколько месяцев.

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