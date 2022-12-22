В ближайшее время Пентагон начнет обучение украинского персонала эксплуатации и обслуживанию ракетной системы Patriot.

Обучение украинских военных работе с ракетными комплексами Patriot должно начаться "очень скоро".

Об этом сообщил высокопоставленный представитель Минобороны США. Как передает CNN, он уточнил, что на сегодняшний день США обучили около 3100 украинских военных работе с различными системами. Почти половина из них была обучена обращению с гаубицами M777 или ракетными установками HIMARS - двумя системами, которые до сих пор имели решающее значение для ВСУ. Украинские силы также прошли обучение по технике, различным видам артиллерии, беспилотникам и другим системам.

А в ближайшее время Пентагон начнет обучение украинского персонала эксплуатации и обслуживанию ракетной системы Patriot, о чем было официально объявлено вчера во время визита президента Владимира Зеленского в США.

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Хотя в Пентагоне не уточнили, когда именно начнется обучение и сколько оно будет длиться, высокопоставленный представитель минобороны заявил, что оно начнется "очень скоро" и займет "несколько месяцев".

По данным Пентагона, система Patriot стоит от $450 до $550 млн, в зависимости от конфигурации, а каждая ракета стоит около $4 млн.

Patriot для Украины

Во время поездки президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон президент США Джо Байден подтвердил передачу Украине одной батареи ЗРК Patriot.

Украинских военных будут учить пользованию ЗРК в третьих странах, это может занять "определенное время".

Украина призвала партнеров передать американские комплексы еще в первые месяцы полномасштабного вторжения, однако Запад опасался эскалации.

А сегодня спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что украинским военным под силу за несколько месяцев освоить американские системы ПВО Patriot.

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