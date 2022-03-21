Выполнение указа президента возложено на Генштаб и Киевскую ОГА.

Президент Украины Владимир Зеленский образовал Гостомельскую поселковую военную администрацию Бучанского района Киевской области.

Соответствующий указ №156/2022 от 21 марта опубликовано на сайте главы государства.

"Во исполнение Закона Украины "О правовом режиме военного положения" постановляю: образовать Гостомельскую поселковую военную администрацию Бучанского района Киевской области", - говорится в документе.

Генеральному штабу Вооруженных сил Украины, Киевской областной государственной администрации поручено осуществить мероприятия, связанные с образованием военной администрации.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский обратился ко всем жителям украинских городов с призывом бороться с оккупантами.

По данным британской разведки, Киев остается главной военной целью российских войск, несмотря на неудачи в наступательной операции. Враг может попытаться окружить украинскую столицу в ближайшие недели.

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