Он призвал делать все для защиты нашего государства.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился ко всем жителям украинских городов с призывом бороться с оккупантами.

УНИАН публикует полный текст обращения.

"Великий народ великой Украины! В этом видео я хочу отдельно обратиться к украинским городам и храбрым жителям этих городов. К свободному югу Украины, где солнце светит только желанным гостям, а не случайным "туристам" на танках. До Бердянска, Каховки, Энергодара, до Мелитополя и, конечно, Херсона.

В Херсон, где сегодня мы увидели, как в свободных людей стреляют рабы. Рабы пропаганды, которая подменяет их сознание. Рабы, привыкшие паковать в автозаки всех. Даже бабушку с чистым белым плакатом. И даже девушку с листом А4, на котором написано лишь одно слово – "мир".

Эти рабы, которых прислала Россия, никогда не видели столько свободных людей на площадях, на улицах. Никогда не видели тысяч людей, не имеющих страха перед ним, перед рабами с оружием в руках. Рабы воспринимают волю как дикость, как опасность. У них испуг. Испуг, который пропагандисты умеют перековать на ненависть. А дальше - выстрелы в мирных свободных людей.

Херсон, держись! Мы не забудем никогда эти кадры. Кадры из вашего города. На вашей площади и улицах мы были все с вами вместе. 40 миллионов украинцев нашего государства. Миллионы и миллионы украинцев в мире. Мы все видели, как вы стоите. Какие вы. Мы все почувствовали, как вы хотите вернуть свободу. На земле, где, созерцая Млечный Путь, чумаки ходили по соль, врагам будет несладко.

И как только мы сможем к вам пробиться, сможем к вам прорваться, на каждого оккупанта, который стрелял в мирных херсонцев просто за сине-желтый цвет, ждет черная полоса.

И то же самое ждет белых от испуга российских военных, которых сегодня прогнали в Энергодаре. Мирные украинцы прогнали голыми руками.

Черная полоса будет у оккупантов в Бердянске, будет в Мелитополе и Каховке. Везде, где оккупанты захватывают наших людей. Тех, как они думают, кто организует сопротивление. Но у нас - не Россия. Запомните. И сопротивление здесь не надо организовывать. Сопротивление для украинцев - это свойство души. И я очень хочу, чтобы у вас, все наши украинцы на юге, никогда не мелькнула даже на мгновение мысль, будто Украина о вас не помнит.

Каждый раз, когда вам трудно, когда вам больно, когда вы оказываете сопротивление, несмотря на все, пожалуйста, знайте, что у нас в это время разрывается сердце, ибо мы с вами не рядом.

И мы просим Бога поддержать вас, пока не можем изгнать чужаков. Это подвиг - то, что вы протестуете. Это счастье, что такие люди у нас есть.

За время этого вторжения среди миллионов наших людей постоянно заявляют о себе герои. Когда-то - обычные украинцы, а сейчас – борцы. Мужчины и женщины, которые поднимаются за наше государство. Повсюду: на юге, на востоке, на севере, в центре, на западе и за рубежом. Поднимаются так, что враг не верит. Не верит, что это действительно реальность.

Но мы заставим их поверить. И заставим запомнить, что к нам им дороги нет. И никогда не будет. В Киев, который мужественно и величественно стоит над Днепром. В Харьков... Гордый, опрятный, образованный Харьков. Который они бьют, а он никак не подчиняется. Чернигов. Древний! Чернигов, который со времен Орды не знал такого зверства, которое переживает теперь от российских военных.

Сумы, Ахтырка и Лебедин... Изюм, Дергачи... Волноваха, Попасная... Бородянка, Гостомель, Макаров... Николаев...

Мариуполь! Трудолюбивый и честный город! Мариуполь. Которое оккупанты просто уничтожают. Разрушают в пепел. Но который переживет их всех. Ничтожных рабов, не умеющих заботиться о собственной стране. О собственных людях. А еще и идут в чужую.

За каждого украинца мы боремся! И обо всех помним! И каждому и каждой благодарны. Как людям, так и этим прекрасным городам.

Как и Львову, как и Франковску, Хмельницкому, Черновцам, Тернополю, Луцку, нашему Ужгороду... Кропивницкому, Запорожью, Днепру, Кривому... Виннице, Ровно... Черкассам, Полтаве... Одессе!

Тем, кого, возможно, нечасто упоминают в речах. Но кто заботится о нашем общем будущем. Об Украине. И о свободе для каждого из нас. Кто принимает людей, которые вынужденно покинули свой дом. Кто работает на оборону. Кто отправляет гуманитарные грузы. Кто размещает эвакуированные предприятия. Кто лечит, кто помогает. Всем нам, а следовательно – себе.

Великий народ великой Украины! И я говорю это неслучайно – Великой Украины. Потому что обращаюсь ко всем в нашем государстве и к тем, кто за границей. В городах и в селах. На свободе и временно под оккупацией. В Крыму, в Донецке, в Луганске. Где так же должны бороться за свободу и не ждать.

Обращаюсь ко всем украинцам. Делайте все для защиты нашего государства. Для спасения нашего народа. Боритесь. Воюйте и помогайте. Гоните этих рабов! Гоните оккупантов! Чтобы Украина жила. И мы все – вместе с ней. Свободная и мирная. Которую мы так любим. Слава Украине!"

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