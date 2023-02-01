Поэтому Украина хочет начать дискуссию о гарантиях безопасности.

Полномасштабное вторжение РФ в Украину показало другим государствам, что только ядерное оружие может спасти их от нападения такого агрессора.

Об этом заявил посол Украины в Германии Алексей Макеев в интервью DW. Комментируя необходимость гарантий безопасности для Украины, он напомнил, что сейчас с партнерами обсуждается мирный план президента Владимира Зеленского, который поддерживают Соединенные Штаты Америки и Германия.

"Мы видели, что Россия нарушила все соглашения, которые были подписаны с ней, включительно с нашим большим соглашением, в котором Российская Федерация обязалась признать независимость и территориальную целостность Украины. То же произошло и с Минскими соглашениями, которые Россия не хотела выполнять с самого начала. Поэтому теперь это призыв к международному сообществу позаботиться, чтобы ни одна война никогда больше не могла начаться со стороны Российской Федерации после того, как мы победим в этой войне против России", - сказал Макеев.

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После нарушения Будапештского меморандума Россией, Украина не получила полной поддержки от Соединенных Штатов, Великобритании и других ядерных государств, добавил он.

"Это был плохой сигнал для всех стран мира, которые поняли, что на самом деле только ядерное оружие может спасти их от нападения такого агрессора. Вот почему мы хотим начать эту дискуссию. У меня нет готовых предложений, как это может выглядеть. Одна из идей была представлена нашим президентом в начале прошлого года - так называемый Договор безопасности, и это обсуждается сейчас во всех столицах", - добавил он.

Украинская "формула мира"

Напомним, что Владимир Зеленский на саммите "Большой двадцатки" в ноябре представил мирную формулу, которая состоит из следующих пунктов:

радиационная и ядерная безопасность;

продовольственная безопасность;

энергетическая безопасность;

освобождение всех пленных и депортированных;

выполнение устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка;

вывод российских войск и прекращение боевых действий;

возвращение справедливости;

противодействие экоцида;

недопущение эскалации;

фиксация окончания войны.

В российском Министерстве иностранных дел заявили, что ни с кем не будут разговаривать на основе этой формулы.

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