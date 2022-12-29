В МИД РФ подчеркнули, что Украина сама не готова к диалогу.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Кремль ни с кем не будет разговаривать на основе формулы мира, которую предложил президент Владимир Зеленский.

Об этом пишут российские пропагандистские СМИ. По мнению Лаврова, Украина якобы сама не готова к диалогу.

"Россия ни с кем не будет разговаривать на основе формулы мира, предложенной Зеленским, очевидно, что Киев сам к диалогу не готов", - подчеркнул он.

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Лавров также назвал "иллюзией" идею украинского лидера вывести оккупационные войска из Крыма и Донбасса с помощью западных партнеров. Также Москве не нравится предложение об обеспечении выплаты репараций Украине.

Украинская формула мира

Ранее Зеленский заявил, что 2023 год будет решающим на линии фронта в войне против России. По его словам, мировое сообщество восприняла формулу мира от Украины крайне положительно.

Как известно, формула мира Зеленского состоит из 10 пунктов.

""Напомню, что формула мира это десять пунктов – от ядерной безопасности до восстановления территориальной целостности нашего государства, от энергетической безопасности до возвращения всех военнопленных и депортированных, которых удерживают на территории России", - отметил президент.

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