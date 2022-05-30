Время от времени в Европе взрываются "консервы", которые формируют общественное мнение ЕС согласно российским нарративам. Однако стоит учитывать не только заготовки российского присутствия советских времен, но есть и полезных идиотов, которыми пользуется Россия.

В частности таковыми являются так называемые евроскептики, которые в своей оценке ситуации фактически идут в рамках нарративов россиян. Несмотря на всю позитивность критики Европейского союза они в желании меньшего зла, получат большее зло. Ведь принимают за вооружение российскую концепцию распределенной Европы, соответственно ее подчинения России. Такие геополитические конструкции, бред, некоторым евроскептикам кажутся адекватным ответом на американское доминирование. Но вместо того, чтобы сопротивляться различным доминированиям, они выбирают Россию как меньшее зло. Хотя на самом деле выбирают как раз больше.

Это и есть корыстные идиоты. Они есть как среди левых, так и среди правых. В целом, часть из них никогда не была связана с российскими сетями влияния, а сейчас будет. Поскольку российские пропагандисты будут использовать их максимально.

Война с Россией в Украине – это вызов для общей безопасности. Военные бюджеты растут, Европа пытается избавиться от энергетической зависимости от РФ... Это скажется на потребителях европейских стран

Также важно понимать, что такие мысли ложатся в подготовленный грунт: европейский избиратель очень долгое время находился в слишком комфортных условиях. О Великой депрессии 1929 года забыли уже очень давно, шок мировой рецессии и кризиса 2008 года уже также миновал... они живут в достаточно комфортных условиях, когда обменяли ценности на собственности. В этой ситуации они рискуют потерять и комфорт, и свободы, и перспективы.

Война с Россией в Украине – это вызов для общей безопасности. Военные бюджеты растут, Европа пытается избавиться от энергетической зависимости от РФ... Это скажется на потребителях европейских стран. Им придется платить больше как за энергоносители, так и за товары, так и налоги. И конечно это не всем будет нравиться. Часть из этих людей будут усматривать в этом не глобальные проблемы, с которыми столкнулась мировая экономика, а именно войну в Украине. И будут искать простые решения сложным вопросом, подталкивать политиков своих стран к проведению переговоров, к примирению вместо победы.

Еще один момент в этом контексте - Европа слишком долго пряталась под безопасным зонтиком Соединенных Штатов и не спешила увеличивать военные бюджеты и не слишком старалась создавать непосредственно европейскую армию. Перевооружение и модернизация происходили достаточно постепенно, растягиваясь на десятилетия, и основной упор все равно делался на США. Как только пришел Трамп и заговорил о необходимости европейцам самим платить за безопасность, это вызвало у них первый шок. А сейчас они столкнулись с тем, что вынуждены будут вкладывать в разы больше, чем должны были делать это с 2008 года по 2022 год.

Я не думаю, что это подтолкнет к политическому курсу к примирению с Россией. Но есть другой риск. Уже можно слышать голоса, особенно от консерваторов, о том, что мы не должны давать оружие Украине, мы должны вкладываться в свое оружие и оставлять ее себе. Потому что Россия может пойти дальше на Европу.

Угроза для ЕС действительно существует. Россия может начать глобальный конфликт со странами НАТО. По-моему, такие опасения преждевременны. Но это действительно является проблемным для нас вопросом, с которым надо работать

Остановив Россию в Украине, Европа защищает себя. Поэтому эгоизм здесь может сыграть злую шутку с Европейским союзом. То есть, они в корыстных целях могут не давать Украине новые образцы вооружения, а потом, когда Путин нападет, этого вооружения не хватит для их обороны.

Сейчас таких мнений у евроскептиков немного. Однако количество полезных идиотов растет, и с ними надо работать. Надо уже сейчас формировать разъяснительную работу, в частности с их избирателями. Надо формировать общественное мнение. И касается это всех сегментов - от "зеленых" до левых, от ультаправых до консерваторов, социал-демократов. То есть не ограничиваться только теми, кого условно считаем проукраинскими, а работать со всеми без исключения.

Надо создавать круг доверия к Украине. Искать не только негативные темы, но и позитивные, показывать, что Украина может что-то дать Европе. Тогда мы будем иметь эффективное присутствие в европейском общественном мнении. Не стоит перегибать палку с образом жертвы. Стоит напоминать, что они воюют за себя, поддерживая Украину. А также уже говорить о концепции будущего, где Украина была бы впереди. Европа этого ожидает.

Виталий Кулик, директор Центра исследований проблем гражданского общества