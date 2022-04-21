Он должен предоставить обновленную информацию о российском вторжении.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден выступает с новым заявлением по ситуации в Украине.

Трансляция ведется на YouTube.

Байден заявил, что сейчас Россия переориентировала компанию на захват новых территорий на востоке Украины.

Он объявил о пакете новой помощи Украине на 800 миллионов долларов. В него войдут артиллерийские системы, гаубицы и боеприпасы к ним, тактические дроны.

"США максимально быстро действуют, чтобы оказать поддержку Украине в виде военной помощи, которая необходима для защиты своей страны", - заявил Байден.

Он отдельно акцентировал внимание на том, что сообщается не обо всем оружии, которое США передают в Украину. Также Штаты продолжат предоставлять Украине разведданные и выделят ещё 500 миллионов долларов экономической помощи.

"Наше единство дает четкий сигнал Путину - ему никогда не удастся оккупировать всю Украину", - подчеркнул Байден.

Также он официально объявил о запрете российским кораблям заходить в американские порты.

"Мы никогда не уступим и будем выступать против тирании", - подчеркнул он.

Помимо этого, США запустят программу "Объединяйтесь для Украины". Она должна позволить украинским беженцам эмигрировать из Европы в США по ускоренной процедуре.

Накануне пресс-секретарь президента США Джен Псаки заявила, что он "с грустью или со страхом" воспринимает ужасные фотографии из Украины: "за народ Украины, за семьи, за детей, за невинных мирных жителей, находящихся в зоне риска".