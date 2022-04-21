Джо Байден отметил, что гуманитарная программа ускорит процесс приема украинцев.

Американское правительство запускает новую программу "Единство в поддержку Украины". Инициатива направлена на помощь украинским беженцам эмигрировать из Европы в США по ускоренной процедуре.

Об этом заявил президент США во время онлайн-выступления.

"Я сегодня объявляю о программе "Единство в поддержку Украины" для того, чтобы украинцы, которые спасаются, могли прибывать непосредственно к США. Это новая гуманитарная программа, которая дополнит другие юридические механизмы оказания помощи беженцам", - отметил американский лидер.

При этом он указал, что правительство ускорит процесс приема, чтобы украинцы из Европы могли мигрировать в США.

"Особенно те, кто имеет спонсоры, или те, кто имеет здесь родственников. Процедура приема украинских беженцев будет ускорена", - подчеркнул Байден.

Кроме того, украинским беженцам разрешили находиться в США до двух лет при наличии лица, которое готово оказать финансовую поддержку.

Как ранее сообщал УНИАН, в США заявили о готовности принять до 100 тысяч украинцев, которые спасаются от войны. При этом количество украинцев, прибывающих в США, относительно небольшое в сравнении с 3,8 миллиона жителей Украины, принятых странами Европы после вторжения РФ.

2 апреля появилась информация о том, что на границе США и Мексики увеличивается поток беженцев из Украины после заявления администрации Белого Дома о готовности принять в стране до ста тысяч украинцев.

18 апреля глава офиса президента Андрей Ермак заявил, что украинцы в США смогут получить статус временной поддержки, который позволяет находиться на территории страны до 18 месяцев и работать.

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